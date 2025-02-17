Суд подтвердил долг Бахматюка перед НБУ более чем на 1,2 млрд грн

Печерский районный суд города Киева 30 января 2025 г. вынес решение о взыскании с бывшего собственника ПАО "ВиЭйБи Банк" Олега Бахматюка суммы 1,221 млрд грн в пользу Национального банка. Эти средства будут использованы для погашения задолженности банка по стабилизационному кредиту.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

О судебном разбирательстве дела

Судебный процесс этого дела идет с 2015 года. За это время действия представителей Олега Бахматюка и связанных с ним компаний способствовали затягиванию разбирательства, при этом они пытались избежать выполнения обязательств по кредитному договору и договору поручительства.

Хотя окончательное решение еще не принято, Национальный банк успешно защитил свои права как кредитора на суде первой инстанции, предотвратив уклонение Олега Бахматюка от ответственности за невыполненные обязательства, отметил начальник управления правовой и судебной работы с проблемными активами юридического департамента Национального банка Украины Сергей Бойко.

Дело VAB банка

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) направили в суд дело в отношении владельца и бывшего председателя наблюдательного совета VAB банка. Речь идет об Олеге Бахматюке и его сестре Наталье Василюк.

Их обвиняют в присвоении стабилизационного кредита в размере 1,2 млрд грн, выданного Национальным банком Украины, а также в легализации части этих средств и побуждении к злоупотреблению служебным положением НБУ.

В 2014 году VAB Банк заключил с Национальным банком договор о стабилизационном кредите на сумму 1,2 млрд. грн.

Олег Бахматюк выступил поручителем за возврат этих средств и подписал договор поручительства с Национальным банком, взяв на себя личные обязательства по погашению долга банка. Поскольку ни банк, ни его собственник не выполнили свои обязательства, Национальный банк обратился в суд в 2015 году с иском о взыскании задолженности.

На рассмотрении Печерского районного суда города Киева остаются еще пять дел по исковым заявлениям Национального банка к Олегу Бахматюку по долгам VAB Банка и банку "Финансовая инициатива".

Общая сумма задолженности, взимаемая Национальным банком в судебном порядке с Олега Бахматюка, составляет около 7,9 млрд грн.

Отметим, что в ноябре 2014 регулятор признал VAB Банк неплатежеспособным, а в марте 2015 решил его ликвидировать. Денег же он так и не дождался. Сам банк находится в стадии ликвидации до сих пор.

Верховный суд в составе Кассационного гражданского суда рассмотрел кассационную жалобу эксвладельца банка "Финансовая инициатива" Олега Бахматюка и подтвердил взыскание более 1,8 млрд грн в пользу НБУ.