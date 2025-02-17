Суд підтвердив борг Бахматюка перед НБУ на понад 1,2 млрд грн

Печерський районний суд міста Києва 30 січня 2025 року виніс рішення про стягнення з колишнього власника ПАТ "ВіЕйБі Банк" Олега Бахматюка суми 1,221 млрд грн на користь Національного банку. Ці кошти будуть використані для погашення заборгованості банку за стабілізаційним кредитом.

Про це інформує пресслужба НБУ.

Про судовий розгляд справи

Судовий процес цієї справи триває з 2015 року. За цей час дії представників Олега Бахматюка та пов’язаних з ним компаній сприяли затягуванню розгляду, при цьому вони намагалися уникнути виконання зобов’язань за кредитним договором та договором поруки.

Хоча остаточне рішення ще не ухвалено, Національний банк успішно захистив свої права як кредитора на суді першої інстанції, запобігши ухиленню Олега Бахматюка від відповідальності за невиконані зобов’язання, зазначив начальник управління правової та судової роботи з проблемними активами юридичного департаменту Національного банку України Сергій Бойко.

Що відомо про справу

В 2014 році ПАТ "ВіЕйБі Банк" уклав з Національним банком договір про стабілізаційний кредит на суму 1,2 млрд грн.

Олег Бахматюк виступив поручителем за повернення цих коштів і підписав договір поруки з Національним банком, взявши на себе особисті зобов’язання щодо погашення боргу банку. Оскільки ані банк, ані його власник не виконали свої зобов’язання, Національний банк звернувся до суду у 2015 році з позовом про стягнення заборгованості.

Наразі на розгляді Печерського районного суду міста Києва залишаються ще п’ять справ за позовними заявами Національного банку до Олега Бахматюка за боргами ПАТ "ВіЕйБі Банк" та ПАТ "Комерційний Банк "Фінансова Ініціатива".

Загальна сума заборгованості, яку Національний банк стягує в судовому порядку з Олега Бахматюка, становить близько 7,9 млрд грн.

Нагадаємо, Верховний суд у складі Касаційного цивільного суду розглянув касаційну скаргу ексвласника банку “Фінансова Ініціатива” Олега Бахматюка та підтвердив стягнення понад 1,8 млрд грн на користь НБУ.