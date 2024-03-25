Справа VAB банку: Бахматюка та його сестру судитимуть

25 березня Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) направили до суду справу щодо власника та колишньої голови спостережної ради VAB банку. Йдеться про Олега Бахматюка та його сестру Наталію Василюк.

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Про це повідомила пресслужба НАБУ.

Згідно з повідомленням, їх звинувачують у привласненні стабілізаційного кредиту в розмірі 1,2 млрд грн, виданого Національним банком України, а також у легалізації частини цих коштів і спонуканні до зловживання службовим становищем в НБУ.

За результатами слідства, виявлено, що у жовтні 2014 року VAB банк, який був визначений як проблемний, звернувся до НБУ за стабілізаційним кредитом, заставивши нерухомість, вартість якої була завищена у 25 разів за допомогою підроблених оціночних звітів. Незважаючи на відсутність всіх необхідних документів, НБУ все ж погодив видачу кредиту.

Пізніше експертиза встановила, що реальна вартість заставленої нерухомості становить 72,62 млн грн на противагу 1,8 млрд грн, заявленим VAB банком.

Через 40 днів після отримання кредиту НБУ визнав банк неплатоспроможним, а отримані кошти так і не були повернуті. Досудове розслідування мало складний хід, зокрема, зміну підслідності та спроби закриття справи.

Справа VAB банку

Розслідування справи НАБУ вело з жовтня 2016 року, а завершило його у липні 2021 року. Тоді бюро повідомило, що фігурантами справи є 14 осіб: дев'ять посадовців НБУ, в тому числі експерший заступник голови НБУ (Олександр Писарук); ексзаступник голови правління VAB Банку (Андрій Яцюта), заступник директора компанії, що готувала рецензію на оцінку майна банку, а також три посадові особи приватних компаній, пов’язаних з бенефіціарами банку.

Нагадаємо, що 10 листопада 2022 року Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду задовольнила скаргу прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та обрала запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишньому голові правління VAB Банку Денису Мальцеву, який наразі перебуває у розшуку.

Розслідування за підозрою ще трьох осіб — фактичного власника фінустанови (Олега Бахматюка), ексголови правління (Дениса Мальцева) та ексголови спостережної ради банку (сестри Бахматюка Наталії Василюк) були виділені в окремі провадження, які було зупинено у зв’язку з розшуком цих осіб.

28 листопада того ж року Апеляційна палата ВАКС обрала і Наталі Василюк запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.