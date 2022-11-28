ВАКС заочно заарештував сестру Бахматюка у справі про присвоєння 1,2 мільярда гривень стабкредиту НБУ

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду задовольнила скаргу прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та обрала запобіжний захід у вигляді тримання під вартою ще одній підозрюваній у справі щодо заволодіння VAB Банком 1,2 мільярда гривень стабілізаційного кредиту, а саме колишній голові наглядової ради цієї фінустанови Наталі Василюк.

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Як зазначають у САП, після її затримання та доставки до органу проведення розслідування слідчий суддя вирішить питання про застосування цього запобіжного заходу.

Нагадаємо, що раніше у листопаді Апеляційна палата ВАКС заочно заарештувала іншого фігуранта справи - колишнього голову правління VAB Банка Дениса Мальцева, який наразі також перебуває у розшуку. Сама ж Василюк є сестрою колишнього бенефіціара банка Олега Бахматюка.

За даними розслідування, яке проводило Національне антикорупційне бюро, у жовтні 2014 року VAB Банк, віднесений до категорії проблемних, звернувся до Національного банку України з клопотанням надати йому стабілізаційний кредит під заставу нерухомого майна.

Незважаючи на те, що банк не надав всіх необхідних для цього документів, правління НБУ всупереч вимогам законодавства пристало на цю пропозицію. При цьому раніше ця ж банківська установа вже отримувала від Нацбанку кредит на 3 мільярда гривень, який так і не повернула.

При цьому виявилося, що вартість нерухомості, переданої в заставу НБУ за умовами стабкредиту 2014 року, була завищена майже в 25 разів (72,62 мільйона гривень проти 1,8 мільярда) внаслідок підробки звітів про оцінку.

Через 40 днів після виділення цього кредиту, в листопаді 2014 року, регулятор визнав VAB Банк неплатоспроможним, а в березні 2015 року вирішив його ліквідувати. Грошей же він назад так і не дочекався. Сам банк знаходиться в стадії ліквідації досі.

Розслідування справи НАБУ вело з жовтня 2016 року, а завершило його у липні 2021 року. Тоді бюро повідомило, що фігурантами є 14 осіб: дев'ять посадовців НБУ, в тому числі експерший заступник голови НБУ (Олександр Писарук); ексзаступник голови правління VAB Банку (Андрій Яцюта), заступник директора компанії, що готувала рецензію на оцінку майна банку, а також три посадові особи приватних компаній, пов’язаних з бенефіціарами банку.

Розслідування за підозрою ще трьох осіб — Бахматюка, Мальцева та Василюк - були виділені в окремі провадження, які було зупинено у зв’язку з розшуком цих осіб.