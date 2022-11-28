ВАКС заочно арестовал сестру Бахматюка по делу о присвоении 1,2 миллиарда гривен стабкредита НБУ

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда удовлетворила жалобу прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры и избрала меру пресечения в виде содержания под стражей еще одному подозреваемому по делу о завладении VAB Банком 1,2 миллиарда гривен стабилизационного кредита, а именно бывшему председателю наблюдательного совета этого финучреждения Наталье Василюк.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Как отмечают в САП, после задержания и доставки в орган проведения расследования следователь судья решит вопрос о применении этой меры пресечения.

Напомним, что ранее в ноябре Апелляционная палата ВАКС заочно арестовала другого фигуранта дела - бывшего главу правления VAB Банка Дениса Мальцева, который сейчас также находится в розыске. Сама же Василюк приходится сестрой бывшему бенефициару банка Олегу Бахматюку.

По данным расследования, проводившегося Национальным антикоррупционным бюро, в октябре 2014 года VAB Банк, отнесенный к категории проблемных, обратился к Национальному банку Украины с просьбой предоставить ему стабилизационный кредит под залог недвижимого имущества.

Несмотря на то, что банк не предоставил всех необходимых для этого документов, правление НБУ вопреки требованиям законодательства приняло это предложение. При этом ранее это же банковское учреждение уже получало от Нацбанка кредит на 3 миллиарда гривен, который так и не вернуло.

При этом оказалось, что стоимость недвижимости, переданной в залог НБУ по условиям стабкредита 2014 года, была завышена почти в 25 раз (72,62 миллиона гривен против 1,8 миллиарда) в результате подлога отчетов об оценке.

Через 40 дней после выделения этого кредита, в ноябре 2014 года, регулятор признал VAB Банк неплатежеспособным, а в марте 2015 решил его ликвидировать. Денег же он так и не дождался. Сам банк находится в стадии ликвидации до сих пор.

Расследование дела НАБУ проводило с октября 2016 года, а завершило его в июле 2021 года. Тогда бюро сообщило, что фигурантами являются 14 человек: девять должностных лиц НБУ, в том числе экс-первый заместитель главы Нацбанка (Александр Писарук); экс-заместитель главы правления VAB Банка (Андрей Яцюта), заместитель директора компании, готовившей рецензию на оценку имущества банка, а также три должностных лица частных компаний, связанных с бенефициарами банка.

Расследования по подозрению еще трех человек - Бахматюка, Мальцева и Василюк - были выделены в отдельные производства, которые были остановлены в связи с розыском этих лиц.