Суд заочно арестовал экс-главу VAB Банка, укравшего 1,2 миллиарда гривен стабкредита НБУ

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда удовлетворила жалобу прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры, избрав меру пресечения в виде содержания под стражей бывшему главе правления VAB Банка Денису Мальцеву, находящемуся в розыске.

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Как указывают в САП, после его задержания и доставки к месту проведения расследования следственный судья решит вопрос о применении этой меры пресечения. В то же время о том, какая мера пресечения Мальцеву была избрана изначально, прокуратура не упоминает.

Напомним, что, по данным следствия Национального антикоррупционного бюро, в октябре 2014 года VAB Банк, отнесенный к категории проблемных, обратился к Национальному банку Украины с ходатайством о предоставлении ему стабилизационного кредита под залог недвижимого имущества.

Несмотря на то, что указанный банк не предоставил все необходимые для этого документы, правление Нацбанка, вопреки требованиям законодательства, приняло его предложение. При этом ранее это же банковское учреждение уже получало от НБУ кредит на сумму 3 миллиарда гривен, который так и не был возвращен.

При этом стоимость недвижимости, переданной в залог НБУ по условиям стабкредита 2014 года, была завышена почти в 25 раз путем составления поддельных отчетов об оценке. В ходе расследования экспертиза установила, что реальная стоимость заложенной недвижимости составляла 72,62 миллиона гривен против 1,8 миллиарда, заявленных банком.

Через 40 дней после выделения этого кредита, в ноябре 2014 года, НБУ признал VAB Банк неплатежеспособным, а в марте 2015 года решил его ликвидировать. Денег же он так и не дождался. Сам банк находится в стадии ликвидации до сих пор.

Расследование дела НАБУ проводило с октября 2016 года, а завершило его в июле 2021 года. Тогда бюро сообщило, что фигурантами дела являются 14 человек: девять должностных лиц НБУ, в том числе экс-первый заместитель главы НБУ (Александр Писарук); экс-заместитель главы правления VAB Банка (Андрей Яцюта), заместитель директора компании, готовившей рецензию на оценку имущества банка, а также три должностных лица частных компаний, связанных с бенефициарами банка.

Расследование по подозрению еще трех человек - фактического владельца финучреждения (Олега Бахматюка), экс-главы правления (Дениса Мальцева) и экс-главы наблюдательного совета банка (сестры Бахматюка Наталии Василюк) были выделены в отдельные производства, которые были остановлены в связи с розыском этих лиц.