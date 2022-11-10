Суд заочно заарештував ексголову VAB Банку, що вкрав 1,2 мільярда гривень стабкредиту НБУ

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду задовольнила скаргу прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та обрала запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишньому голові правління VAB Банку Денису Мальцеву, який наразі перебуває у розшуку.

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Як вказують у САП, після його затримання та доставки до місця проведення розслідування слідчий суддя вирішить питання про застосування цього запобіжного заходу. Натомість про те, який запобіжний захід Мальцеву було обрано спершу, прокуратура не згадує.

Нагадаємо, що за даними слідства Національного антикорупційного бюро, у жовтні 2014 року VAB Банк, віднесений до категорії проблемних, звернувся до Національного банку України з клопотанням надати йому стабілізаційний кредит під заставу нерухомого майна.

Незважаючи на те, що вказаний банк не надав всіх необхідних для цього документів, правління Нацбанку, всупереч вимогам законодавства, пристало на його пропозицію. При цьому раніше ця ж банківська установа вже отримувала від НБУ кредит на суму 3 мільярда гривень, який так і не повернула.

При цьому вартість нерухомості, переданої в заставу НБУ за умовами стабкредиту 2014 року, була завищена майже в 25 разів шляхом складення підроблених звітів про оцінку. Під час розслідування експертиза встановила, що реальна вартість заставленої нерухомості скаладала 72,62 мільйона гривень проти 1,8 мільярда, заявлених банком.

Через 40 днів після виділення цього кредиту, в листопаді 2014 року, НБУ визнав VAB Банк неплатоспроможним, а в березні 2015 року вирішив його ліквідувати. Грошей же він назад так і не дочекався. Сам банк знаходиться в стадії ліквідації досі.

Розслідування справи НАБУ вело з жовтня 2016 року, а завершило його у липні 2021 року. Тоді бюро повідомило, що фігурантами справи є 14 осіб: дев'ять посадовців НБУ, в тому числі експерший заступник голови НБУ (Олександр Писарук); ексзаступник голови правління VAB Банку (Андрій Яцюта), заступник директора компанії, що готувала рецензію на оцінку майна банку, а також три посадові особи приватних компаній, пов’язаних з бенефіціарами банку.

Розслідування за підозрою ще трьох осіб — фактичного власника фінустанови (Олега Бахматюка), ексголови правління (Дениса Мальцева) та ексголови спостережної ради банку (сестри Бахматюка Наталії Василюк) були виділені в окремі провадження, які було зупинено у зв’язку з розшуком цих осіб.