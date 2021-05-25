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Банки 1 час назад

Дело VAB Банка: НАБУ сообщило о подозрении шести экс-чиновникам НБУ

Число подозреваемых по делу о выдаче 1,2 млрд грн кредита Нацбанка выросло с 10 до 17, среди них и оценщик недвижимости

Фото: Слово и дело Фото: Слово и дело
Фото: Слово и дело

Детективы Национального антикоррупционного бюро под процессуальным руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщили шести бывшим чиновникам Национального банка Украины о подозрении в злоупотреблении служебным положением при выдаче стабилизационного кредита в 1,2 млрд грн ПАО "ВиЭйБи Банк", им вменяют часть 2 статьи 364 Уголовного кодекса.

Как говорится в сообщении НАБУ, о подозрении по статье 191 УК сообщили также представителю компании-оценщика, которая помогла бенефициарным собственникам банка в получении стабкредита. Таким образом, общее количество лиц, задействованных в организации схемы по завладению указанной суммой, возросло до 17 человек.

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В частности, список подозреваемых пополнили занимавшие на тот момент должности: заместителя начальника Главного управления НБУ по Киеву и Киевской области; начальника одного из управлений и начальника одного из отделов этого ГУ; директора юридического департамента НБУ; директора департамента пруденциального надзора Генерального департамента банковского надзора НБУ; главного экономиста отдела надзора за деятельностью банков указанного департамента; а также замдиректора компании, готовившей рецензию на оценку имущества банка.

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Как установило следствие, в октябре 2014 года VAB Банк, отнесенный к категории проблемных банков, обратился к НБУ с ходатайством предоставить ему стабилизационный кредит под залог недвижимого имущества. Хотя банк не подал все необходимые для этого документы, правление НБУ вопреки требованиям законодательства согласилось на его предложение.

При этом стоимость недвижимости, передаваемой в залог Нацбанка, была завышена, по данным НАБУ, почти в 25 раз путем составления поддельных отчетов об оценке.

"Зная об этих фактах и отсутствии всех необходимых документов, должностные лица НБУ предоставили на два года 1,2 млрд грн стабилизационного кредита VAB Банку, которые он по завершении этого срока не вернул", — отмечают в бюро.

В ноябре 2019 года НАБУ сообщили о подозрении десяти лицам, среди которых первый заместитель главы НБУ и бенефициарный владелец VAB Банк Олег Бахматюк, которого объявили в розыск.

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