Ексголову ДФС Насірова підозрюють в отриманні від Бахматюка хабаря у 722 мільйона гривень

Національне антикорупційне бюро за процесуального керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури 17 жовтня повідомило колишньому голові Державної фіскальної служби Роману Насірову та його раднику про підозру в одержанні 5,5 мільйонів доларів та понад 21 мільйон євро хабара (понад 722 мільйона гривень на момент злочину) за відшкодування ПДВ компаніям агрохолдингу Ukrlandfarming.

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Як зазначають в НАБУ, дії експосадовця та його пособника кваліфікували за частиною 4 статті 368 Кримінального кодексу. В свою чергу, про підозру у підкупі (частина 4 статті 369 КК) також повідомили і власнику агрохолдингу Олегу Бахматюку. Оскільки місцезнаходження його не встановлено, про підозру йому повідомили заочно.

Слідство наразі встановило одержання Насіровим першої суми зазначеного хабаря за забезпечення відшкодування понад 540 мільйонів гривень компаніям агрохолдингу у серпні 2015 року, а другої - за відшкодування майже 2,7 мільярда гривень ПДВ упродовж лютого 2015 - серпня 2016 року.

"Плату за послуги", яка, в середньому становила близько 20% від суми відшкодованого ПДВ, тодішній голова ДФС, за даними НАБУ одержував на рахунок підконтрольної йому іноземної компанії, а також компанії, підконтрольної його тестю та раднику, через іншу іноземну компанію-"прокладку", залучену радником експосадовця. Відправником коштів була компанія-нерезидент, підконтрольна Бахматюку.

При цьому частину неправомірної вигоди, за даними слідства, було сформовано безпосередньо з коштів бюджетного відшкодування ПДВ і конвертувано в іноземну валюту.

Також бюро каже, що має докази того, що Насіров пріоритезував виплати з відшкодування ПДВ компаніям агрохолдингу, натомість не включав відомості про суми, заявлені до бюджетного відшкодування іншими суб’єктами господарювання (в тому числі комунальними підприємствами), які мали на те право.

Це, в свою чергу, призвело до судових позовів з боку таких товариств та стягнення ними з держбюджету, окрім заявлених сум бюджетного відшкодування, ще щонайменше 2 мільйона гривень пені.

Окрім викритих епізодів, ексголова ДФС із 2017 року є обвинуваченим у завданні понад 2 мільярда гривень збитків державі через ухвалення низки безпідставних та незаконних рішень про розстрочення сум платежів з рентної плати за користування надрами компаніям, задіяних у так званій "газовій схемі", організатором якої вважають колишнього депутата Верховної Ради Олександра Онищенка. Зараз ця справа слухається у Вищому антикорупційному суді.

В свою чергу, Бахматюк наразі є підозрюваним у розкраданні 1,2 мільярда гривень стабілізаційного кредиту, наданого Національним банком України VAB Банку.