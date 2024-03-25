Дело VAB банка: Бахматюка и его сестру будут судить

25 марта Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) направили в суд дело в отношении владельца и бывшего председателя наблюдательного совета VAB банка. Речь идет об Олеге Бахматюке и его сестре Наталье Василюк.

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Об этом сообщила пресс-служба НАБУ.

Согласно сообщению, они обвиняются в присвоении стабилизационного кредита в размере 1,2 млрд грн, выданного Национальным банком Украины, а также в легализации части этих средств и побуждении к злоупотреблению служебным положением в НБУ.

По результатам следствия выявлено, что в октябре 2014 года VAB банк, который был определен как проблемный, обратился в НБУ за стабилизационным кредитом, заставив недвижимость, стоимость которой была завышена в 25 раз с помощью поддельных оценочных отчетов. Несмотря на отсутствие всех необходимых документов, НБУ все же согласовал выдачу кредита.

Позже экспертиза установила, что реальная стоимость заставленной недвижимости составляет 72,62 млн. грн. в противовес 1,8 млрд. грн., заявленным VAB банком.

Спустя 40 дней после получения кредита НБУ признал банк неплатежеспособным, а полученные средства так и не были возвращены. Досудебное расследование имело сложный ход, в частности изменение подследственности и попытки закрытия дела.

Дело VAB банка

Расследование дела НАБУ проводилось с октября 2016 года, а завершило его в июле 2021 года. Тогда бюро сообщило, что фигурантами дела являются 14 человек: девять должностных лиц НБУ, в том числе экспервый заместитель председателя НБУ (Александр Писарук); эксзаместитель председателя правления VAB Банка (Андрей Яцюта), заместитель директора компании, готовившей рецензию на оценку имущества банка, а также три должностных лица частных компаний, связанных с бенефициарами банка.

Напомним, что 10 ноября 2022 года Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда удовлетворила жалобу прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры и избрала меру пресечения в виде содержания под стражей бывшему председателю правления VAB Банка Денису Мальцеву, который находится в розыске.

Расследование по подозрению еще трех человек - фактического владельца финучреждения (Олега Бахматюка), экспредседателя правления (Дениса Мальцева) и экспредседателя наблюдательного совета банка (сестры Бахматюка Наталии Василюк) были выделены в отдельные производства, которые были остановлены в связи с розыском этих лиц.

28 ноября того же года Апелляционная палата ВАКС избрала и Натали Василюк меру пресечения в виде содержания под стражей.