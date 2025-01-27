Верховный Суд подтвердил взыскание 1,8 млрд грн с Бахматюка в пользу НБУ: что известно

Верховный Суд в составе Кассационного гражданского суда рассмотрел кассационную жалобу эксвладельца банка "Финансовая Инициатива" Олега Бахматюка и подтвердил взыскание более 1,8 млрд грн в пользу НБУ.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Что известно о деле

В 2014 году ОАО "Коммерческий Банк "Финансовая Инициатива" получил кредит рефинансирования от НБУ на 2 млрд грн.

Олег Бахматюк, являясь владельцем банка, заключил договор поручительства, взяв на себя обязательство за возврат задолженности банку перед НБУ.

Поскольку Олег Бахматюк не выполнил обязательство по договору поручительства, НБУ обратился в Печерский суд с иском о взыскании задолженности.

13 июля 2023 года суд принял решение о взыскании 1,8 млрд грн с Бахматюка. Киевский апелляционный суд 5 июня 2024 оставил решение без изменений.

При рассмотрении дела частично погашена задолженность на 200 млн грн за счет залогового имущества, предоставленного другими поручителями для обеспечения выполнения обязательств ПАО "Коммерческий Банк "Финансовая Инициатива" по кредиту рефинансирования.

На рассмотрении Печерского районного суда города Киева остаются еще шесть дел по исковым заявлениям Национального банка к Олегу Бахматюку по долгам ПАО "ВиЭйБи Банк" и ПАО "Коммерческий Банк "Финансовая Инициатива".

Общая сумма задолженности, которую НБУ взимает в судебном порядке с Олега Бахматюка, составляет около 7,9 млрд грн.

Напомним, ранее сообщалось, что Киевский апелляционный суд отказал в удовлетворении жалобы эксвладельца банка "Финансовая Инициатива" Олега Бахматюка и оставил без изменений решение суда первой инстанции о взыскании с него в качестве поручителя более 1,8 млрд грн в пользу Нацбанка.