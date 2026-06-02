Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,30

+0,03

EUR

51,60

+0,04

Наличный курс:

USD

44,20

44,13

EUR

51,80

51,63

Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Лучшиеработодатели 2026

Лучшие
работодатели 2026
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
ТОП-50 лидеровукраинского бизнеса

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре годабольшой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межіблекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Галузеві лідери2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцятьсталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков2025

Топ налогоплательщиков

2025
Partners Projects

Свое 

дело
Инвестиции&nbsp;в образование

Инвестиции 

в образование
Partners Projects

Обучение 

для жизни
Smart&nbsp;Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

На Закарпатье построят новый логистический хаб у границ с Венгрией и Словакией

логистический хаб GOL
Global Ocean Link построит новый логистический хаб/Фото: GOL

Международная логистическая группа Global Ocean Link (GOL) построит склад в селе Соломоново в Закарпатье, рядом с границами Венгрии и Словакии. Объект будет иметь формат логистического комплекса класса A+.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Latifundist.

Компания рассматривает этот проект не только как складскую недвижимость, но и как инфраструктурный хаб для управления товарными потоками между Украиной и ЕС. Комплекс будет ориентирован на логистику, дистрибуцию, e-commerce, 3PL/4PL-сервисы, легкое производство и упаковку.

Главное преимущество проекта заключается в его расположении вблизи основных транспортных узлов:

  • 2 км до границы с Венгрией;
  • 2,9 км до границы со Словакией;
  • 2,3 км до терминала "Чоп-Лески", где стыкуются европейские и украинские железнодорожные пути;
  • прямой доступ к автомобильным трассам М 06 и Е 50.

Общая площадь земельного участка под строительство составляет 3,6 га, а площадь самого комплекса превысит 13,5 тыс. м2. Технические параметры проекта предполагают строительство склада высотой 10 метров, установку 16 доковых ворот, создание инфраструктуры для грузового транспорта и возможность дальнейшего расширения объекта. Ввод в эксплуатацию первой секции запланирован на 2026 год, а запуск второй очереди – на 2027 год.

Компания планирует использовать комплекс как платформу для стратегического сотрудничества с более широким кругом партнеров:

  • 3PL/4PL-операторами;
  • трейдерами;
  • ритейлерами и дистрибьюторами;
  • производственными компаниями;
  • аграрным сектором;
  • фармацевтическим бизнесом;
  • другими участниками международных цепей снабжения.

Напомним, несмотря на войну и разрушение инфраструктуры, украинская транспортно-логистическая отрасль продолжает адаптироваться и развиваться. По состоянию на начало октября 2025 г. в Украине действуют 260,4 тыс. компаний и физических лиц-предпринимателей (ФЛП) в сфере транспорта и логистики, которые не находятся в процессе прекращения.

Автор:
Татьяна Ковальчук