На Закарпатье построят новый логистический хаб у границ с Венгрией и Словакией

Международная логистическая группа Global Ocean Link (GOL) построит склад в селе Соломоново в Закарпатье, рядом с границами Венгрии и Словакии. Объект будет иметь формат логистического комплекса класса A+.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Latifundist.

Компания рассматривает этот проект не только как складскую недвижимость, но и как инфраструктурный хаб для управления товарными потоками между Украиной и ЕС. Комплекс будет ориентирован на логистику, дистрибуцию, e-commerce, 3PL/4PL-сервисы, легкое производство и упаковку.

Главное преимущество проекта заключается в его расположении вблизи основных транспортных узлов:

2 км до границы с Венгрией;

2,9 км до границы со Словакией;

2,3 км до терминала "Чоп-Лески", где стыкуются европейские и украинские железнодорожные пути;

прямой доступ к автомобильным трассам М 06 и Е 50.

Общая площадь земельного участка под строительство составляет 3,6 га, а площадь самого комплекса превысит 13,5 тыс. м2. Технические параметры проекта предполагают строительство склада высотой 10 метров, установку 16 доковых ворот, создание инфраструктуры для грузового транспорта и возможность дальнейшего расширения объекта. Ввод в эксплуатацию первой секции запланирован на 2026 год, а запуск второй очереди – на 2027 год.

Компания планирует использовать комплекс как платформу для стратегического сотрудничества с более широким кругом партнеров:

3PL/4PL-операторами;

трейдерами;

ритейлерами и дистрибьюторами;

производственными компаниями;

аграрным сектором;

фармацевтическим бизнесом;

другими участниками международных цепей снабжения.

Напомним, несмотря на войну и разрушение инфраструктуры, украинская транспортно-логистическая отрасль продолжает адаптироваться и развиваться. По состоянию на начало октября 2025 г. в Украине действуют 260,4 тыс. компаний и физических лиц-предпринимателей (ФЛП) в сфере транспорта и логистики, которые не находятся в процессе прекращения.