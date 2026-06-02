На Закарпатье построят новый логистический хаб у границ с Венгрией и Словакией
Международная логистическая группа Global Ocean Link (GOL) построит склад в селе Соломоново в Закарпатье, рядом с границами Венгрии и Словакии. Объект будет иметь формат логистического комплекса класса A+.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Latifundist.
Компания рассматривает этот проект не только как складскую недвижимость, но и как инфраструктурный хаб для управления товарными потоками между Украиной и ЕС. Комплекс будет ориентирован на логистику, дистрибуцию, e-commerce, 3PL/4PL-сервисы, легкое производство и упаковку.
Главное преимущество проекта заключается в его расположении вблизи основных транспортных узлов:
- 2 км до границы с Венгрией;
- 2,9 км до границы со Словакией;
- 2,3 км до терминала "Чоп-Лески", где стыкуются европейские и украинские железнодорожные пути;
- прямой доступ к автомобильным трассам М 06 и Е 50.
Общая площадь земельного участка под строительство составляет 3,6 га, а площадь самого комплекса превысит 13,5 тыс. м2. Технические параметры проекта предполагают строительство склада высотой 10 метров, установку 16 доковых ворот, создание инфраструктуры для грузового транспорта и возможность дальнейшего расширения объекта. Ввод в эксплуатацию первой секции запланирован на 2026 год, а запуск второй очереди – на 2027 год.
Компания планирует использовать комплекс как платформу для стратегического сотрудничества с более широким кругом партнеров:
- 3PL/4PL-операторами;
- трейдерами;
- ритейлерами и дистрибьюторами;
- производственными компаниями;
- аграрным сектором;
- фармацевтическим бизнесом;
- другими участниками международных цепей снабжения.
Напомним, несмотря на войну и разрушение инфраструктуры, украинская транспортно-логистическая отрасль продолжает адаптироваться и развиваться. По состоянию на начало октября 2025 г. в Украине действуют 260,4 тыс. компаний и физических лиц-предпринимателей (ФЛП) в сфере транспорта и логистики, которые не находятся в процессе прекращения.