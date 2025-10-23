Логистика Украины восстанавливается: в III квартале количество новых бизнесов выросло вдвое

Несмотря на войну и разрушение инфраструктуры, украинская транспортно-логистическая отрасль продолжает адаптироваться и развиваться. По состоянию на начало октября 2025 г. в Украине действуют 260,4 тыс. компаний и физических лиц-предпринимателей (ФЛП) в сфере транспорта и логистики, которые не находятся в процессе прекращения.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные аналитической системы YC.Market.

Согласно данным исследования, в III квартале 2025 года количество новых логистических ФЛП выросло вдвое – зарегистрировано 8,3 тыс. предпринимателей против 4,1 тыс. в предыдущем квартале. Также оживилась регистрация компаний – +11,7% ко второму кварталу. В то же время количество закрытий уменьшилось: деятельность прекратили только 34 компании и 4,3 тыс. ФЛП, что существенно меньше, чем в начале года.

После резкого падения активности в начале полномасштабной войны в 2022 году сектор постепенно восстанавливает позиции. Бизнесы переориентировали логистические маршруты на железную дорогу и автотранспорт, переместили склады в безопасные регионы и внедрили цифровые решения.

Хотя чистый прирост ФЛП в 2025 году остается самым низким за последние пять лет (баланс между открытиями и закрытиями близок к нулю), эксперты отмечают признаки стабилизации рынка.

В третьем квартале 2025 года зарегистрировано 612 новых компаний и 8 262 ФЛП в области логистики и транспорта. Это вдвое больше, чем во втором квартале и на 111% больше, чем в том же периоде 2024 года.

В то же время, количество бизнесов, прекративших деятельность, заметно уменьшилось — лишь 34 компании и 4 342 ФЛП, что на 15–30% ниже предыдущих кварталов.

Таким образом, на один закрытый ФЛП приходится уже почти два новых, тогда как в начале года ситуация была противоположной — три закрытия на каждую новую регистрацию.

По итогам 9 месяцев 2025 г. количество действующих логистических компаний в Украине продолжило расти, хотя и несколько медленнее, чем в прошлом – на конец сентября в Украине насчитывалось более 69,5 тыс. юридических лиц в сфере транспорта и логистики.

Количество ФЛП в отрасли, напротив, испытало стагнацию – за три квартала 2025-го число ФЛП с основным видом деятельности в сфере логистики и перевозок не продемонстрировало существенного прироста (на начало октября их было около 190 тыс., почти столько же, сколько и в начале года).

География логистического бизнеса в Украине

Логистический сектор охватывает практически всю территорию Украины, однако, наибольшая концентрация компаний и предпринимателей сосредоточена в нескольких ключевых областях. 10 регионов объединяют более 70% всех логистических компаний и около 55% ФЛП, работающих в сфере транспорта и перевозок.

Бесспорным лидером остается Киев. В столице зарегистрировано 18931 логистическую компанию (27% от всех по Украине) и 15986 физических лиц-предпринимателей (8% от общего количества). Совокупно это около 35 тысяч бизнесов, работающих в транспортно-логистической отрасли.

Столица концентрирует основные корпоративные офисы, логистические операторы и основные склады крупных компаний, оставаясь ядром рынка.

На втором месте — Днепропетровская область, где функционирует 5 042 компании и 13 884 ФЛП, вместе около 18,9 тысячи субъектов хозяйствования. Такой показатель объясняется ролью региона как одного из ключевых промышленных и торговых узлов страны, по которому проходят главные транспортные коридоры.

Третью позицию занимает Одесская область с совокупно 18,3 тыс. активных компаний и предпринимателей, что обусловлено близостью к портам и важным международным маршрутам.

Львовщина - на четвертом месте с показателем 16,6 тыс. логистических бизнесов. Западный регион стал важным логистическим хабом в военный период: сюда переехала часть перевозчиков, складских операторов и дистрибуционных компаний, искавших более безопасные условия работы.

Киевская область (без учета столицы) замыкает топ-5 с более чем 16,1 тыс. активных субъектов хозяйствования.

В регионы с высокой концентрацией логистического бизнеса также входят Харьковская область (около 14,5 тыс. компаний и ФЛП) и Винницкая область (около 9,7 тыс.). В то же время остальные области имеют существенно более низкие показатели: в каждой из них активно работают менее 8 тыс. логистических бизнесов. Низшую деловую активность фиксируют в прифронтовых регионах и областях с традиционно слабым предпринимательским потенциалом.

Структура бизнеса: крупные компании в центрах, малые – в регионах

Анализ географической структуры показывает существенную разницу между регионами. В Киеве и промышленных центрах преобладают юридические лица, то есть крупные компании и операторы. В периферийных и аграрных областях доминируют ФЛП — мелкие частные перевозчики, складские посредники и локальные транспортные фирмы.

Для сравнения: в столице на одну логистическую компанию приходится менее одного предпринимателя, тогда как в большинстве западных регионов соотношение обратное — на одну компанию приходится два-три ФЛП.

Эта разница отражает как структуру экономики регионов, так и характер развития бизнеса: крупные корпорации сконцентрированы у магистралей и логистических хабов, а малые предприниматели содержат гибкие локальные перевозки в регионах.

Топ-15 логистических компаний Украины по доходу в 2024 году

Логистический сектор Украины охватывает широкий спектр деятельности – от железнодорожных и автомобильных перевозок до авиации, курьерской доставки и управления складами. По данным финансовой отчетности, топ-15 компаний отрасли в 2024 году суммарно заработали 233,6 млрд. грн.

Лидер — АО " Укрзализныця ", чей доход за год составил 108,1 млрд грн, что на 20,5% больше, чем в 2021 году. Государственный перевозчик и владелец железнодорожной инфраструктуры обеспечивает значительную часть грузопотока страны, особенно после переориентации экспорта из морских портов на железную дорогу.

На второй позиции - ООО " Новая почта ", ведущая частная курьерская служба, с доходом 48,5 млрд грн, что вдвое превышает показатели довоенного 2021 года. Компания активно расширяет сеть за границей (16 стран Европы) и продолжает инвестировать в инфраструктуру.

Третье место - АО " Укрпочта " с доходом 13,6 млрд грн, что на 16,2% больше, чем в 2021 году. Хотя национальный оператор уступает частным конкурентам по объемам, он сохраняет стратегическую роль, доставляя почту даже в отдаленные регионы.

В топ-10 вошли также:

ООО " Логистик Юнион " - 8,5 млрд грн. Компания группы АТБ предоставляет услуги складского хранения и дистрибуции продуктовой сети.

- 8,5 млрд грн. Компания группы АТБ предоставляет услуги складского хранения и дистрибуции продуктовой сети. ООО " Лемтранс " - 7,6 млрд грн. Частный оператор грузовых железнодорожных вагонов группы СКМ Рината Ахметова, перевозящая уголь, руду, стройматериалы и другие массовые грузы.

- 7,6 млрд грн. Частный оператор грузовых железнодорожных вагонов группы СКМ Рината Ахметова, перевозящая уголь, руду, стройматериалы и другие массовые грузы. ГП " Администрация морских портов Украины " (7 млрд грн). Несмотря на блокаду части портов, АМПУ обеспечивает навигацию, безопасность и развитие портовых мощностей на Черном и Азовском морях.

(7 млрд грн). Несмотря на блокаду части портов, АМПУ обеспечивает навигацию, безопасность и развитие портовых мощностей на Черном и Азовском морях. ООО " Нео-Транс " (6,6 млрд грн), компания группы NOVA, специализирующаяся на перевозках и экспедиционных услугах.

(6,6 млрд грн), компания группы NOVA, специализирующаяся на перевозках и экспедиционных услугах. КП " Киевский метрополитен " (6 млрд грн) и КП " Киевпасстранс " (5,3 млрд грн). Хотя основная функция этих предприятий – пассажирские перевозки, по доходам они входят к крупнейшим транспортным операторам страны.

(6 млрд грн) и (5,3 млрд грн). Хотя основная функция этих предприятий – пассажирские перевозки, по доходам они входят к крупнейшим транспортным операторам страны. ЧП " КТ Трейдинг " (4,9 млрд грн), обеспечивающее транспортную отрасль топливом и ресурсами.

Логистическая отрасль Украины, несмотря на сложные условия войны, показывает признаки структурного восстановления. Рост количества новых бизнесов, стабилизация рынка труда и развитие корпоративных логистических групп свидетельствуют об адаптации сектора к новой реальности. Аналитики прогнозируют, что в 2026 г. рынок может выйти на умеренный рост за счет активизации малого бизнеса и инвестиций в транспортную инфраструктуру.

Эксперты ожидают, что в 2026 году чистый прирост ФЛП в логистике снова станет положительным, а рынок продолжит умеренный рост. Потенциальные точки роста – развитие внутренних логистических хабов, расширение e-commerce, а также новые инвестиции в железнодорожную и складскую инфраструктуру.

В Киевской области открыли производственно-логистический комплекс "Контейнерный терминал Фастов", который усилит железнодорожную логистику и интеграцию украинского бизнеса в международные цепи поставок.