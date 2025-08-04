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Названы топ-10 украинских компаний по выручке, половина из которых — государственные
Система YouControl обнародовала финансовые показатели украинских компаний за II квартал 2025 года. Среди самых успешных по выручке пять государственных компаний, что свидетельствует о значительном влиянии госсектора на экономику страны.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные YC.Market.
Отмечается, что отчетность подали 60 980 предприятий.
Лидерами по выручке во втором квартале стали:
- D.TRADING - 131,5 млрд грн
- "Энергоатом" - 125,2 млрд грн (государственная)
- "Нафтогаз Трейдинг" - 77,7 млрд грн (государственная)
- "Укрэнерго" - 53,5 млрд грн (государственная)
- "Укрнафта" - 53,3 млрд грн (государственная)
- DL SOLUTION - 52,4 млрд грн
- Кернел-Трейд - 51,2 млрд грн
- Сельпо-фуд - 50,4 млрд грн
- Донбасское ПТП - 49,7 млрд грн
- "Укрзализныця" - 43,2 млрд грн (государственная)
Как видно из рейтинга, пять компаний из первой десятки являются государственными предприятиями.
Напомним, в первом полугодии 2025 года украинские предприниматели чаще всего открывали компании в сферах оптовой торговли, сделок с недвижимостью, строительства и ИТ.
Бизнес активно реагирует на новые рыночные сигналы: предприниматели не только возобновляют работу, но открывают новые компании в перспективных секторах. В первом квартале наибольший рост новых бизнесов наблюдался у спортивных организаций, целлюлозно-бумажной промышленности и телекоммуникациях, что свидетельствует об активизации этих отраслей.