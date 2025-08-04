Названы топ-10 украинских компаний по выручке, половина из которых — государственные

Система YouControl обнародовала финансовые показатели украинских компаний за II квартал 2025 года. Среди самых успешных по выручке пять государственных компаний, что свидетельствует о значительном влиянии госсектора на экономику страны.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные YC.Market.

Отмечается, что отчетность подали 60 980 предприятий.

Лидерами по выручке во втором квартале стали:

D.TRADING - 131,5 млрд грн

- 131,5 млрд грн "Энергоатом" - 125,2 млрд грн (государственная)

- 125,2 млрд грн (государственная) "Нафтогаз Трейдинг" - 77,7 млрд грн (государственная)

- 77,7 млрд грн (государственная) "Укрэнерго" - 53,5 млрд грн (государственная)

- 53,5 млрд грн (государственная) "Укрнафта" - 53,3 млрд грн (государственная)

- 53,3 млрд грн (государственная) DL SOLUTION - 52,4 млрд грн

- 52,4 млрд грн Кернел-Трейд - 51,2 млрд грн

- 51,2 млрд грн Сельпо-фуд - 50,4 млрд грн

- 50,4 млрд грн Донбасское ПТП - 49,7 млрд грн

- 49,7 млрд грн "Укрзализныця" - 43,2 млрд грн (государственная)

Как видно из рейтинга, пять компаний из первой десятки являются государственными предприятиями.

Напомним, в первом полугодии 2025 года украинские предприниматели чаще всего открывали компании в сферах оптовой торговли, сделок с недвижимостью, строительства и ИТ.

Бизнес активно реагирует на новые рыночные сигналы: предприниматели не только возобновляют работу, но открывают новые компании в перспективных секторах. В первом квартале наибольший рост новых бизнесов наблюдался у спортивных организаций, целлюлозно-бумажной промышленности и телекоммуникациях, что свидетельствует об активизации этих отраслей.