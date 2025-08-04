Украинский бизнес открывает новые направления, несмотря на вызовы: где растет предпринимательство в первом полугодии 2025 года

В первой половине 2025 г. предпринимательская активность в Украине продолжила восстанавливаться после потрясений предыдущих лет. Бизнес активно реагирует на новые рыночные сигналы: предприниматели не только возобновляют работу, но открывают новые компании в перспективных секторах.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные YC.Market.

В первом полугодии 2025 года украинские предприниматели активно открывали компании в сфере оптовой торговли (2066), операций с недвижимостью (1439), информационных технологий (1429), строительства (1351), а также транспорта и логистики (1281).

В первом квартале 2025-го наиболее заметное наращивание новых бизнесов произошло у спортивных организаций (+286,7%), целлюлозно-бумажной промышленности (+275%), телекоммуникациях (+244,4%), водоснабжении (+233,3%) и коксохимической промышленности (+1).

Во втором квартале 2025 года больше всего ускорилось открытие компаний среди финансовых посредников (+1766,7%), аудиторских и бухгалтерских услуг (+190,3%), общественных организаций (+176,1%), государственного сектора (+156,2%) и спортивных организаций (+135,7%).

Наибольшее количество закрытий в течение первого полугодия 2025 года пришлось на общественные организации (332), сельское хозяйство (287), оптовую торговлю (252), государственные структуры (154) и сектор других услуг (152). а также электроэнергетике. Во втором квартале чаще всего завершали работу общественные организации, образовательные учреждения, энергетические, спортивные и государственные структуры.

Кто чаще всего закрывается

Согласно отчету, несмотря на положительную динамику открытий сохраняется высокая турбулентность среди отдельных секторов. В первом полугодии наиболее прекращенные юридические лица зафиксированы в сферах деятельности общественных организаций (332), сельского хозяйства (287) и оптовой торговли (252).

Тенденция по наибольшему прекращению компаний в I квартале 2025 года по сравнению с первым кварталом 2024 года наблюдалась в производстве электроники (-900%), развлекательном бизнесе (-300%) и фармацевтике (-140%). Во ІІ квартале резко сократились "общественные организации" (-516,7%), образовательные учреждения (-208,3%) и энергетика (-200%).

Региональное распределение: Киев – неизменный лидер

Наиболее предпринимательски активным остается Киев — здесь в первой половине 2025 года было зарегистрировано 5309 новых компаний (2437 в I квартале и 2872 во ІІ-м).

Дальше идут:

Днепропетровская область - 1310 компаний;

Львовская - 1304;

Киевская область - 1055;

Одесская - 1035.

Долгосрочный тренд: рынок приходит в себя после шока 2022 года

Несмотря на относительную стабильность к 2021 году, полномасштабное вторжение в 2022 году стало точкой резкого спада бизнес-активности. Впрочем, уже в 2023 году началось постепенное восстановление, а в 2025-м демонстрирует, что украинские предприниматели активно ищут новые ниши, переориентируются на перспективные направления и закладывают фундамент для будущего роста экономики.

Добавим, по данным Единого государственного реестра, более 137 тысяч новых ФЛП было зарегистрировано в этом году — и в то же время более 157 тысяч предпринимателей прекратили свою деятельность. Треть дел, закрывшихся в 2025, работали менее двух лет. 61% новых бизнесов создают женщины.