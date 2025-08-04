Український бізнес відкриває нові напрямки, попри виклики: де зростає підприємництво у першому півріччі 2025 року

У першій половині 2025 року підприємницька активність в Україні продовжила відновлюватися після потрясінь попередніх років. Бізнес активно реагує на нові ринкові сигнали: підприємці не лише відновлюють роботу, а й відкривають нові компанії у перспективних секторах.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані YC.Market.

У першому півріччі 2025 року українські підприємці найактивніше відкривали компанії у сфері оптової торгівлі (2066), операцій з нерухомістю (1439), інформаційних технологій (1429), будівництва (1351), а також транспорту та логістики (1281).

У першому кварталі 2025-го найпомітніше нарощування кількості нових бізнесів відбулося у спортивних організацій (+286,7%), целюлозно-паперовій промисловості (+275%), телекомунікаціях (+244,4%), водопостачанні (+233,3%) та коксохімічній промисловості (+175%).

У другому кварталі 2025 року найбільше прискорилося відкриття компаній серед фінансових посередників (+1766,7%), аудиторських та бухгалтерських послуг (+190,3%), громадських організацій (+176,1%), державного сектору (+156,2%) і спортивних організацій (+135,7%).

Найбільше закриттів протягом першого півріччя 2025 року припало на громадські організації (332), сільське господарство (287), оптову торгівлю (252), державні структури (154) та сектор інших послуг (152). У першому кварталі 2025-го найбільше припинення діяльності відзначалося у виробництві електроніки, розважальних компаніях, фармацевтиці, рекламі та маркетингу, а також електроенергетиці. У другому кварталі найчастіше завершували роботу громадські організації, освітні заклади, енергетичні, спортивні та державні структури.

Хто найчастіше закривається

Згідно зі звітом, попри позитивну динаміку відкриттів, зберігається висока турбулентність серед окремих секторів. У першому півріччі найбільше припинених юридичних осіб зафіксовано у сферах діяльності громадських організацій (332), сільського господарства (287) та оптової торгівлі (252).

Тенденція по найбільшому припиненню компаній у І кварталі 2025 року в порівнянні з першим кварталом 2024 року спостерігалась у виробництві електроніки (-900%), розважальному бізнесі (-300%) та фармацевтиці (-140%). У ІІ кварталі різко скоротилися "громадські організації" (-516,7%), освітні установи (-208,3%) та енергетика (-200%).

Регіональний розподіл: Київ — незмінний лідер

Найбільш підприємницьки активним залишається Київ — тут у першій половині 2025 року було зареєстровано 5309 нових компаній (2437 у І кварталі та 2872 у ІІ-му).

Далі йдуть:

Дніпропетровська область — 1310 компаній;

Львівська — 1304;

Київська область — 1055;

Одеська — 1035.

Довгостроковий тренд: ринок оговтується після шоку 2022 року

Попри відносну стабільність до 2021 року, повномасштабне вторгнення у 2022-му стало точкою різкого спаду бізнес-активності. Утім, вже у 2023-му почалось поступове відновлення, а 2025-й демонструє, що українські підприємці активно шукають нові ніші, переорієнтовуються на перспективні напрями та закладають фундамент для майбутнього зростання економіки.

Додамо, за даними Єдиного державного реєстру, понад 137 тисяч нових ФОПів було зареєстровано цьогоріч — й водночас більш ніж 157 тисяч підприємців припинили свою діяльність. Третина справ, що закрилися у 2025, працювали менш ніж два роки. 61% нових бізнесів створюють жінки.