Кожен третій бізнес в Україні очолюють жінки: які сфери переважають

Директорами нових компаній в Україні все частіше стають жінки. Наразі кожен третій український бізнес очолюють представниці прекрасної статі. Найбільше таких компаній у прифронтових областях. За рік суттєво побільшало директорок айті компаній, сільгосп сфери та будівельних бізнесів. Загалом

Про це повідомляє "Опендатабот".

Частка жінок-директорок стабільно зростає

Зазначається, що у сфері айті, яка вважалась традиційно чоловічою, в нових компаній все частіше на чолі стають жінки: за рік нових компаній із директорками побільшало на 69%. Крім того, на 25% побільшало очільниць бізнесу у сільськогосподарській сфері та на 17% — у компаніях, що займаються будівництвом.

За даними аналітиків, загалом наразі жінки очолюють близько 449 тис. українських бізнесів — це майже кожна третя компанія. Від початку повномасштабного вторгнення частка жінок-директорок стабільно зростає.

У яких сферах найбільше керівниць

Як повідомляють в "Опендатабот", наразі жінки-директори переважають у таких сферах, як:

освіта — 70% жінок на чолі компаній;

державне управління й оборона, обов’язкове соціальне страхування — 58%;

діяльність у сфері творчості, мистецтва та розваг — 58%;

туризм — 57%.

У яких регіонах найбільше компаній очолюють жінки

За даними аналітиків, найбільше жінок-директорок у прифронтових областях: у 37% компаній на Донеччині, 35% бізнесів на Херсонщині та 34% — на Луганщині.

Також суттєво побільшало директорок на Полтавщині — +24%, Хмельниччині — +18%, та +11% на Київщині.

У Топ-10 найбільших українських компаній, якими керують жінки потрапили "ОККО-Експрес", "ОККО-Бізнес" "АВ Метал Груп", "Європлюс", "Ашан", "Трейд Енерджі Солюшн" "Експансія", "Анвітрейд", "Клуб чипсів".

За даними Єдиного державного реєстру, майже 155 тисяч нових ФОПів відкрили жінки за 10 місяців 2024 року. Частка жінок серед усіх новостворених ФОПів складає 61%. Більше всього жінок-підприємиць на Сумщині, Полтавщині та Хмельниччині.