За три роки війни в Україні закрилися більше пів мільйона бізнесів

Українці зареєстрували 873 825 нових ФОПів та компаній за три роки повномасштабної війни. За цей же час 599 472 суб’єкти господарювання припинили діяльність.

Про це повідомляють аналітики YouControl.

873 825 нових бізнесів

Так, з 24 лютого 2022 року в Україні було зареєстровано:

104 тис. — юридичних осіб;

769 тис. — ФОПів.

Зазначається, що найбільше реєстрацій нових бізнесів:

143 тис. — у Києві,

77 тис. — у Дніпропетровській області,

69 тис. — у Львівській області.

Скільки бізнесів закрилось

Як наголошують аналітики, за цей же час 599 472 суб’єкти господарювання припинили діяльність.

Зокрема, понад 180 тис. із новостворених бізнесів за ці три роки вже припинили роботу.

Як підкреслили в YouControl, всі дані включають як новостворені компанії, так і перереєстрації бізнесів, а також усі форми власності — від ФОПів до державних підприємств.

Зауважимо, попри ризики війни, щомісяця більше ФОПів відкривалось, ніж закривалось. Однак наприкінці 2024 року ситуація змінилась, що, ймовірно, пов’язано із зростанням податкового навантаження на підприємців.

Антирекорд зафіксовано у січні 2025 року: після перерви майже у місяць неробочих реєстрів, за кілька тижнів січня було закрито 61 455 ФОПів. До порівняння, відкрило власну справу лише 21 358 підприємців. Як вплинули на малий та середній бізнес три роки повномасштабної війни, читайте за посиланням.