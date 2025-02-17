Жінки стали частіше очолювати підприємства в Україні

Кількість підприємств в Україні, якими керують жінки, станом на 1 листопада 2024 року, сягнула майже 236 тисяч.

Про це повідомила Державна служба статистики.

Зазначається, що це становить 36,2% від загальної кількості активних підприємств. Порівняно з попереднім роком, частка жінок-підприємців зросла - у 2023 році цей показник становив 35,2%. Найбільша кількість жінок-керівників працює у сферах дошкільної та початкової освіти, архівах та бібліотеках.

Інфографіка: Держстат

До статистики увійшли підприємства за всіма організаційно-правовими формами господарювання. Сюди входять, наприклад, дитячі садки, де у 99% випадків керівником є жінка. Майже всіма бібліотеками (93%) також керують жінки.

Жінки-керівниці переважають на підприємствах споживчої кооперації (58,6% від усіх підприємств цієї сфери), в органах державної влади (56,2%), місцевої влади (52%), комунальних підприємствах (79%), профспілках (62%), кредитних спілках (54%).

Найбільше жінок-керівниць у Києві (41 тис.), Дніпропетровській (понад 19 тис.) та Одеській областях (понад 14 тис.).

Нагадаємо, українки можуть отримати 150 тисяч гривень гранту для відкриття або розвитку власної справи у сфері агропідприємництва. Програма FemAgro спрямована на підтримку жінок, які хочуть розпочати або розвинути власну справу у сфері агропідприємництва, зокрема які займаються або планують займатися вирощуванням овочів, ягід, квітів та зелені на малих ділянках, у теплицях або вертикальних фермах.

Додамо, що 27% із 32 тисяч опитаних ФОПів планують закриватися найближчим часом. Зокрема, понад половини таких бізнесів припиняють роботу через різке зростання податкового навантаження.