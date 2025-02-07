Жінки в агробізнесі можуть отримати грант на суму до 150 тисяч гривень: які умови

Українки можуть отримати 150 тисяч гривень гранту для відкриття або розвитку власної справи у сфері агропідприємництва.

Про це інформує пресслужба Комітету ВРУ з питань аграрної та земельної політики.

Що відомо про програму

Програма FemAgro спрямована на підтримку жінок, які хочуть розпочати або розвинути власну справу у сфері агропідприємництва, зокрема які займаються або планують займатися вирощуванням овочів, ягід, квітів та зелені на малих ділянках, у теплицях або вертикальних фермах.

Згідно з інформацією Мінагрополітики, Благодійний фонд "Жіночі можливості в Україні" оголосив про початок збору заявок на участь у новій освітньо-грантовій програмі FemAgro.

Програма реалізується у партнерстві з громадською спілкою "Українська продовольча долина" (Ukrainian Food Valley) і передбачає гранти на суму до 150 тисяч гривень для жінок в агробізнесі.

Ця ініціатива впроваджується за фінансової підтримки The Jewish Federations of North America.

Загальний бюджет проєкту складає 3 млн гривень.

Етапи програми:

Прийом заявок: 4-21 лютого 2025 р.;

Освітній модуль: березень–травень 2025 р.;

Захист власних бізнес-ідей: травень 2025 р.;

Виплата грантів: травень–червень 2025 р.

Хто може брати участь у програмі

До участі в програмі FemAgro запрошуються громадянки України, які проживають у сільській місцевості або малих містах, мають діючий агробізнес або планують започаткувати мікробізнес в агросекторі з подальшою реєстрацією ФОП.

Програма зараз охоплює три регіони України:

Дніпропетровську;

Полтавську;

Вінницьку області.

Учасниці програми FemAgro отримають:

освітній модуль з мікропідприємництва, агротехнологій, маркетингу, фінансування та продажів;

практичну підготовку до створення або масштабування бізнесу в агросекторі;

можливість отримати грант у розмірі 150 тис. грн після успішного захисту своєї бізнес-ідеї;

консультаційну та менторську підтримку протягом року після отримання гранту;

доступ до професійної спільноти агропідприємиць.

Нагадаємо, за перші місяці 2025 року 951 українське агропідприємство скористалося державними та міжнародними програмами кредитування, залучивши загалом майже 5 млрд гривень на розвиток виробництва.

Раніше Delo.ua писало, що Мінагрополітики спільно з ФАО - Продовольчою та сільськогосподарською організацією ООН - розпочинають проєкт з придбання фермерами високоякісного обробленого насіння зернових. Для майбутньої весняної та осінньої посівних кампаній аграріям видаватимуться ваучери на суму 1000 доларів.