Українські фермери можуть отримати $ 1000 на посівну

Мінагрополітики спільно з ФАО - Продовольчою та сільськогосподарською організацією ООН - розпочинають проєкт з придбання фермерами високоякісного обробленого насіння зернових. Для майбутньої весняної та осінньої посівних кампаній аграріям видаватимуться ваучери на суму 1000 доларів.

Про це повідомила пресслужба Мінагрополітики.

Зазначається, що фермери зі сходу та півдня країни можуть подати заявки для отримання допомоги через Державний аграрний реєстр та отримати ваучери на суму 1000 доларів США для придбання високоякісного обробленого насіння, необхідного для майбутньої весняної та осінньої посівних кампаній.

Програма націлена на 550 малих та середніх фермерів, які обробляють земельні ділянки площею від 10 до 300 гектарів у Чернігівській, Донецькій, Херсонській, Одеській та Запорізькій областях. Пріоритет надаватиметься фермерським господарствам, якими керують жінки, та тим, що працюють поблизу лінії фронту, де умови ведення сільського господарства залишаються найскладнішими.

Фермери, зацікавлені в участі, можуть подати заявку на отримання допомоги через Державний аграрний реєстр (ДАР) до 26 січня 2025 року.

Після опрацювання заявок відібрані учасники отримають підтвердження через ДАР, а також детальну інформацію про те, як отримати та використовувати ваучери.

Фінансування надається урядами Німеччини та Франції.

У МінАПК наголошують, що подання заявки не гарантує отримання допомоги, оскільки право на її отримання визначатиметься на основі конкретних критеріїв програми.

"Забезпечуючи доступ до якісних сільськогосподарських ресурсів, ФАО прагне надати фермерам можливість відновити та підтримувати своє господарство, зміцнюючи місцеву економіку та сприяючи довгостроковій стійкості постраждалих від війни громад", - підкреслюють у відомстві.