Українські фермери отримали 185 генераторів від ФАО: скільки ще планується передати до кінця року

Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО) передала українським фермерам 185 генераторів, а до кінця року планується передача ще 65 генераторів.

Про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства України.

Під час зустрічі очільника відомства Віталія Коваля з делегацією ФАО сторони обговорили питання забезпечення міжнародної продовольчої безпеки, підтримку українських аграріїв, процес євроінтеграції та розвиток аграрної дипломатії. Також розглянули плани на 2025 рік.

Міністр агрополітики подякував ФАО за технічну, фінансову та ресурсну допомогу українським агровиробникам. Окрім генераторів організація передала фермерам з дев’яти прифронтових областей зернові рукава для зберігання врожаю – так, вже 1642 аграрії отримали 6 474 рукави, кожен місткістю 200 тонн.

Повідомляється, що на зустрічі обговорили також важливість програми підготовки аграрних аташе. Вона сприятиме подальшому відновленню агросектору та просуванню української с/г продукції на міжнародних ринках.

В Мінагро зазначають, що партнери з ФАО підтвердили подальшу підтримку українських аграріїв та представили план роботи на 2025 рік, який вперше розрахований на дворічний період. План включає як забезпечення короткотермінових потреб українських фермерів, так і поступове відновлення агровиробництва в 2026 році.

Як аграрії готуються до перебоїв з електроенергією

Великі українські аграрні й харчові компанії вже мають потужності для власної генерації, які дозволяють певний час забезпечувати повноцінну роботу під час відключень. Її строки залежать від роду діяльності підприємства. Аграрний холдинг може автономно працювати місяць на запасах дизпалива, тоді як завод продуктів харчування — близько доби.

Проте, не всі агрокомпанії мають можливість вкладатися в генерацію енергії в умовах війни та низьких цін на сільгосппродукцію. Наприклад, власник холдингу з земельним банком 15 тис. га повідомив виданню на умовах анонімності, що у 2024 році на це просто немає вільних коштів.

Декілька невеликих фермерів повідомили, що не планують в 2024 році встановлювати додаткове обладнання для генерації. В 2022 році вони придбали невеликі бензинові або дизельні генератори для найбільш критичних напрямів виробництва. Повністю забезпечити себе власною генерацією коштуватиме значно дорожче, тому в цьому році вони не розширятимуть енергетичні потужності.

Допомога українським аграріям

Нагадаємо, у січні 2024 року ФАО оголосила про наміри залучити близько $290 млн для підтримки українських аграріїв. З них $150 млн будуть призначені на оперативне реагування, а $138 млн - на середньостроковий розвиток.

У ФАО також повідомили, що з моменту ескалації війни в Україні в лютому 2022 року понад 185 тис. сільських родин отримали в межах підтримки насіння овочів, корми для тварин, птицю, ваучери та грошову допомогу. Також було надано обладнання для тимчасового зберігання зерна, насіння зернових і генератори для 10 тис. фермерів.

Раніше повідомлялося, що ФАО підтримає фермерів Херсонської області модульними зерносховищами. Пізніше програму безоплатних модульних зерносховищ розширили ще на 2 області України – Миколаївську та Харківську.