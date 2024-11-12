Аграрії Закарпаття зможуть отримати допомогу на розвиток овочівництва і ягідництва

Закарпатські аграрії можуть отримати фінансову підтримку на вирощування овочів та ягід. Нові можливості в межах третього грантового циклу Продовольчої та сільськогосподарської програми ООН (ФАО) і Євросоюзу їм презентували в Ужгороді 12 листопада.

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Про це повідомляє Закарпатська обласна державна адміністрація.

Що отримають закарпатські аграрії

В межах третього грантового циклу закарпатські агровиробники – юридичні, фізичні особи та ФОП – матимуть змогу отримати від 10 до 150 тисяч доларів на придбання нового обладнання: техніки для збору, сортування, пакування, зберігання, переробки та перевезення врожаю, а також феригаційних, зрошувальних, опалювальних та інших систем тощо.

Гранти надаватимуть лише на реалізацію майбутніх інвестицій, їх не можна буде використати на закриття поточних потреб підприємств або фіналізації інших раніше розпочатих проєктів.

Під час інформаційної сесії експерти ФАО презентували понад 20 закарпатським аграріям успішні європейські агрегаційні моделі, а також поділилися досвідом їх імплементації в Україні. Учасники мали можливість дізнатися умови та критерії відбору у третьому грантовому циклі проєкту. Вони детально обговорили процес реалізації програми, її часові рамки, нові сектори та інвестиційні пріоритети, можливості співфінансування проєктів через банки.

Які результати перших двох грантових циклів

Як зазначила директорка департаменту агропромислового розвитку ОВА Ольга Перепелиця, за результатами першого грантового циклу програми місцевим виробникам гуцульської овечої бриндзі, закарпатського меду та вина схвалили 79 заявок на суму 29,7 млн грн.

У межах другого циклу суб’єктам господарювання краю погодили 44 заявки на суму 16,7 млн грн.

Фото: Закарпатська обласна державна адміністрація

Вона також розповіла, що перші ж два грантові цикли програми також дали змогу зробити закарпатському регіону вагомий крок – подати документи на отримання 2 географічних зазначень (цьогоріч офіційно зареєстрували "Закарпатське вино" та "Закарпатський мед").

"Продовження дії такого грантового проєкту в нашій області – свідчення довіри до аграріїв. Поряд із державними та обласними програмами – це значна допомога та нові можливості для малих і середніх виробників сільськогосподарської продукції", - зазначила Перепелиця.

В свою чергу голова офісу ФАО у Львові Ганна Антонюк підкреслила ефективність грантової програми в першому та другому циклах, і пояснила, що саме з цієї причини було прийнято рішення про розширення секторів наступного етапу і додавання нового напряму агрегаційних моделей роботи.

"Він передбачає надання підтримки для тих малих та середніх сільськогосподарських підприємств, які залучені в агрегаційних моделях у ланцюжках доданої вартості з виробництва й переробки овочів та ягід", - повідомила вона.

Також голова офісу ФАО у Львові наголосила, що саме на Закарпатті протягом кількох років організація втілює найбільше грантових програм.