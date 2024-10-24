Аукціони "Земельного банку" на Закарпатті: ціна за гектар землі досягла майже 10 000 гривень

23 жовтня відбулися п'ять торгів "Земельного банку", де було продано земельні ділянки в Закарпатській області на загальну суму 653 900 гривень. Загальна площа земель склала 65,8 гектарів, а за лоти змагалися місцеві фермери та аграрні підприємства.

Про це повідомив міністр аграрної політики Віталій Коваль.

Ціна за гектар землі в результаті торгів сформувалася на рівні 9 937 гривень.

Найдорожчий лот

Найдорожчою стала ділянка площею 29 гектарів, вартість якої зросла у 26 разів — з 13 тисяч до 362 тисяч гривень. Таким чином, вартість одного гектара на цій ділянці склала 12 481 гривень.

Очікується, що економічний ефект від цих аукціонів складе близько 784 тисяч гривень з ПДВ. Після підписання договорів суборенди з ТОВ "Державний земельний банк" і сплати повної вартості лотів, учасники отримають право користування ділянками на 14 років.

Він додав, що 24 жовтня на "Прозорро.Продажі" будуть виставлені 4 земельні ділянки у Кіровоградській області за право оренди державних с/г на 14 років.

Нагадаємо, 21 жовтня вперше відбулися аукціони із суборенди державних земель сільськогосподарського призначення в трьох областях України: Запорізькій, Івано-Франківській та Кіровоградській.

Загалом з 1 жовтня, коли відбулися перші онлайн-аукціони з суборенди, було проведено 61 аукціон на суму 114,6 млн грн. З них 30,6 вже надійшли до бюджету.