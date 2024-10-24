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Агро
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Аукционы "Земельного банка" в Закарпатье: цена за гектар земли достигла почти 10 000 гривен

Аукционы "Земельного банка" в Закарпатье: цена за гектар земли достигла почти 10 000 гривен
Иллюстрация: freepik

23 октября прошли пять торгов "Земельного банка", где были проданы земельные участки в Закарпатской области на общую сумму 653 900 гривен. Общая площадь земель составила 65,8 гектара, а за лоты соревновались местные фермеры и аграрные предприятия.

Об этом сообщил министр аграрной политики Виталий Коваль.

Цена за гектар земли в результате торгов сформировалась на уровне 9937 гривен.

Самый дорогой лот

Самым дорогим стал участок площадью 29 гектаров, стоимость которого выросла в 26 раз — с 13 тысяч до 362 тысяч гривен. Таким образом, стоимость одного гектара на этом участке составила 12481 гривен.

Ожидается, что экономический эффект этих аукционов составит около 784 тысяч гривен с НДС. После подписания договоров субаренды с ООО "Государственный земельный банк" и уплаты полной стоимости лотов участники получат право пользования участками на 14 лет.

Он добавил, что 24 октября на "Прозорро.Продажи" будут выставлены 4 земельных участка в Кировоградской области за право аренды государственных с/х на 14 лет.

Напомним, 21 октября впервые прошли аукционы по субаренде государственных земель сельскохозяйственного назначения в трех областях Украины: Запорожской, Ивано-Франковской и Кировоградской.

В общей сложности с 1 октября, когда состоялись первые онлайн-аукционы по субаренде, был проведен 61 аукцион на сумму 114,6 млн грн. Из них 30,6 уже поступили в бюджет.

Автор:
Татьяна Гойденко