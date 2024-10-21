Первые земельные аукционы в Запорожской, Ивано-Франковской и Кировоградской областях привлекли 23,3 млн. гривен

21 октября впервые прошли аукционы по субаренде государственных земель сельскохозяйственного назначения в трех областях Украины: Запорожской, Ивано-Франковской и Кировоградской.

Об этом сообщили в пресс-службе "Земельного банка".

В общей сложности на торги было выставлено 14 лотов площадью 898 гектаров.

Отмечается высокая конкуренция среди участников – было получено 201 предложение, а среднее количество участников аукционов составило 14 человек.

По результатам торгов средняя цена за гектар земельных участков составила 25,9 тысячи гривен, что превышает начальную цену в 7,5 раз.

Самый дорогой лот

Земельный участок площадью 166 га в Кировоградской области вызвал наибольший интерес среди участников. Стартовая цена в 642 тысяч гривен была увеличена в 9 раз до финальной суммы 5,8 миллионов гривен. Стоимость одного гектара составила 35 тысяч гривен.

В Запорожской области участок площадью 148 гектаров был продан за 3,5 миллиона гривен после того, как 14 участников повысили первоначальную стоимость в 9,2 раза — с 383 тысяч до 3,5 миллионов гривен.

В Ивано-Франковской области было выставлено два земельных участка, где средняя стоимость за гектар составила 35,8 тысячи гривен.

Экономический эффект от аукционов

Общая стоимость субаренды земель, выставленных на торги, составила 23,3 миллиона гривен.

По прогнозам, экономический эффект от аукционов может превысить 27,9 миллиона гривен с учетом НДС, что свидетельствует об активном спросе на государственные земли и возможности увеличения поступлений в государственный бюджет.

Напомним, 17 октября прошли семь аукционов по субаренде государственных сельскохозяйственных земель в Волынской, Львовской и Черкасской областях, общей площадью 670,6 га.

По результатам торгов стартовая цена лотов в 2,7 млн грн выросла в 7,6 раза и достигла 21,3 млн грн. Всего было подано 93 предложения от аграрных предприятий, фермерских хозяйств и физических лиц.

1 октября 2024 года в системе "Прозорро.Продажи" состоялись первые 16 онлайн-аукционов по субаренде государственных сельскохозяйственных земель в рамках проекта "Земельный банк".