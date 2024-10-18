Стартовая цена выросла в 7,6 раза: в трех областях прошли земельные аукционы

17 октября состоялось семь аукционов по субаренде государственных сельскохозяйственных земель в Волынской, Львовской и Черкасской областях общей площадью 670,6 га.

Об этом сообщили в пресс-службе "Земельного банка".

По результатам торгов стартовая цена лотов в 2,7 млн грн выросла в 7,6 раза и достигла 21,3 млн грн. Всего было подано 93 предложения от аграрных предприятий, фермерских хозяйств и физических лиц.

За один лот соревновались в среднем 13 участников, что способствовало формированию средней стоимости за гектар на уровне 31,7 тыс. грн.

"Среди участников аукционов были как крупные агропредприятия, так и мелкие фермеры, что подтверждает интерес к прозрачным земельным торгам со стороны разных категорий агробизнеса", — говорится в сообщении.

Самый дорогой лот

Самый большой и дорогой лот – земельный участок площадью 191 га в Черкасской области, за который боролись 21 участник. Начальная цена выросла в 10 раз, достигнув 9 млн. грн., а цена за гектар – 47 тыс. грн.

Другой крупный лот в Черкасской области – участок площадью 128 га. Стартовая цена выросла в 7,5 раза, с 635 тыс. грн до 4,8 млн грн, при участии 19 конкурентов.

Во Львовской области стоимость участка площадью 8,8 га увеличилась почти в 14 раз – с 14 тыс. грн. до 200 тыс. грн.

На Волыни выставили два участка общей площадью 84,6 га, которые привлекли 12 участников. Стартовая цена выросла в среднем в 10 раз, достигнув 1,5 млн. грн.

Экономический эффект

Если в течение 20 рабочих дней победители заключат договор субаренды, а после этого в течение следующих 5 рабочих дней уплатят предложенную стоимость, то общий экономический эффект от торгов может превысить 25 млн. грн. с НДС, что будет способствовать наполнению государственного бюджета и развитию аграрного сектора в регионах.

Напомним, 1 октября 2024 года в системе "Прозорро.Продажи" состоялись первые 16 онлайн-аукционов по субаренде государственных сельскохозяйственных земель в рамках проекта "Земельный банк".

Уже 10 октября с победителями аукционов были заключены первые договоры субаренды. ООО "Государственный земельный банк" подписало соглашения и получило арендную плату на сумму 21,9 млн грн (с НДС) за шесть участков.