Стартова ціна зросла в 7,6 раза: на Волині, Львівщині та Черкащині відбулися земельні аукціони

17 жовтня відбулося сім аукціонів із суборенди державних сільськогосподарських земель у Волинській, Львівській та Черкаській областях, загальною площею 670,6 га.

Про це повідомили у пресслужбі "Земельного банку".

За результатами торгів, стартова ціна лотів в 2,7 млн грн зросла у 7,6 раза і досягла 21,3 млн грн. Усього було подано 93 пропозиції від аграрних підприємств, фермерських господарств і фізичних осіб.

За один лот змагалися в середньому 13 учасників, що сприяло формуванню середньої вартості за гектар на рівні 31,7 тис. грн.

"Серед учасників аукціонів були як великі агропідприємства, так і дрібні фермери, що підтверджує інтерес до прозорих земельних торгів з боку різних категорій агробізнесі", - йдеться в повідомленні.

Найдорожчий лот

Найбільший і найдорожчий лот – земельна ділянка площею 191 га в Черкаській області, за яку боролися 21 учасник. Початкова ціна зросла в 10 разів, досягнувши 9 млн грн, а ціна за гектар – 47 тис. грн.

Інший великий лот у Черкаській області – ділянка площею 128 га. Стартова ціна зросла в 7,5 разів, із 635 тис. грн до 4,8 млн грн, за участі 19 конкурентів.

У Львівській області вартість ділянки площею 8,8 га збільшилася майже в 14 разів – із 14 тис. грн до 200 тис. грн.

На Волині виставили дві ділянки загальною площею 84,6 га, які привернули увагу 12 учасників. Стартова ціна зросла в середньому в 10 разів, досягнувши 1,5 млн грн.

Економічний ефект

Якщо протягом 20 робочих днів переможці укладуть договір суборенди, а після цього впродовж наступних 5 робочих днів сплатять запропоновану вартість, то загальний економічний ефект від торгів може перевищити 25 млн грн з ПДВ, що сприятиме наповненню державного бюджету та розвитку аграрного сектору в регіонах.

Нагадаємо, 1 жовтня 2024 року в системі "Прозорро.Продажі" відбулися перші 16 онлайн-аукціонів з суборенди державних сільськогосподарських земель у межах проєкту "Земельний банк".

Вже 10 жовтня з переможцями аукціонів було укладено перші договори суборенди. ТОВ "Державний земельний банк" підписав угоди та отримав орендну плату на суму 21,9 млн грн (з ПДВ) за шість ділянок.