Перші земельні аукціони в Запорізькій, Івано-Франківській та Кіровоградській областях залучили 23,3 млн грн

21 жовтня вперше відбулися аукціони із суборенди державних земель сільськогосподарського призначення в трьох областях України: Запорізькій, Івано-Франківській та Кіровоградській.

Про це повідомили у пресслужбі "Земельного банку".

Загалом на торги було виставлено 14 лотів площею 898 гектарів.

Відзначається висока конкуренція серед учасників — було отримано 201 пропозицію, а середня кількість учасників аукціонів склала 14 осіб.

За результатами торгів середня ціна за гектар земельних ділянок склала 25,9 тисяч гривень, що перевищує початкову ціну у 7,5 разів.

Найдорожчий лот

Земельна ділянка площею 166 га в Кіровоградській області викликала найбільший інтерес серед учасників. Стартова ціна в 642 тисячі гривень була збільшена в 9 разів до фінальної суми 5,8 мільйонів гривень. Вартість одного гектара склала 35 тисяч гривень.

У Запорізькій області ділянка площею 148 гектарів була продана за 3,5 мільйона гривень після того, як 14 учасників підвищили початкову вартість у 9,2 разів — з 383 тисяч до 3,5 мільйонів гривень.

В Івано-Франківській області було виставлено дві земельні ділянки, де середня вартість за гектар склала 35,8 тисяч гривень.

Економічний ефект від аукціонів

Загальна вартість суборенди земель, що були виставлені на торги, склала 23,3 мільйони гривень.

За прогнозами, економічний ефект від аукціонів може перевищити 27,9 мільйонів гривень з урахуванням ПДВ, що свідчить про активний попит на державні землі та можливість збільшення надходжень до державного бюджету.

Нагадаємо, 17 жовтня відбулося сім аукціонів із суборенди державних сільськогосподарських земель у Волинській, Львівській та Черкаській областях, загальною площею 670,6 га.

За результатами торгів, стартова ціна лотів в 2,7 млн грн зросла у 7,6 раза і досягла 21,3 млн грн. Усього було подано 93 пропозиції від аграрних підприємств, фермерських господарств і фізичних осіб.

1 жовтня 2024 року в системі "Прозорро.Продажі"відбулися перші 16 онлайн-аукціонів з суборенди державних сільськогосподарських земель у межах проєкту "Земельний банк".