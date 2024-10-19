Земельні торги: за тиждень на Prozorro.Продажі укладено угод на 25,8 млн грн

Цього тижня на платформі Prozorro.Продажі відбулося 13 успішних аукціонів із суборенди державних сільськогосподарських земель у чотирьох областях: Волинській, Черкаській, Львівській та Одеській.

Про це повідомили у пресслужбі "Земельного банку".

Загальна площа проданих ділянок склала 883,7 гектарів.

Основні підсумки тижня:

Сумарний результат аукціонів досяг 25,8 млн грн, а з урахуванням ПДВ — 31 млн грн.

У торгах взяли участь 140 пропозицій, залучивши місцеві агропідприємства, середній бізнес і малі фермерські господарства. Середня кількість учасників на аукціоні — 11 осіб.

Середня вартість суборенди за гектар склала 29,7 тис. грн.

Вартість земельних ділянок зросла в середньому у 7,8 разів.

Найбільший і найдорожчий лот – земельна ділянка площею 191 га в Черкаській області, за яку боролися 21 учасник. Початкова ціна зросла в 10 разів, досягнувши 9 млн грн, а ціна за гектар – 47 тис. грн.

Наступного тижня торги з суборенди державних земель відбудуться ще у 5 регіонах країни.

Нагадаємо, 1 жовтня 2024 року в системі "Прозорро.Продажі" відбулися перші 16 онлайн-аукціонів з суборенди державних сільськогосподарських земель у межах проєкту "Земельний банк".

Вже 10 жовтня з переможцями аукціонів було укладено перші договори суборенди. ТОВ "Державний земельний банк" підписав угоди та отримав орендну плату на суму 21,9 млн грн (з ПДВ) за шість ділянок.