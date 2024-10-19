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Земельні торги: за тиждень на Prozorro.Продажі укладено угод на 25,8 млн грн
Цього тижня на платформі Prozorro.Продажі відбулося 13 успішних аукціонів із суборенди державних сільськогосподарських земель у чотирьох областях: Волинській, Черкаській, Львівській та Одеській.
Про це повідомили у пресслужбі "Земельного банку".
Загальна площа проданих ділянок склала 883,7 гектарів.
Основні підсумки тижня:Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
- Сумарний результат аукціонів досяг 25,8 млн грн, а з урахуванням ПДВ — 31 млн грн.
- У торгах взяли участь 140 пропозицій, залучивши місцеві агропідприємства, середній бізнес і малі фермерські господарства. Середня кількість учасників на аукціоні — 11 осіб.
- Середня вартість суборенди за гектар склала 29,7 тис. грн.
- Вартість земельних ділянок зросла в середньому у 7,8 разів.
Найбільший і найдорожчий лот – земельна ділянка площею 191 га в Черкаській області, за яку боролися 21 учасник. Початкова ціна зросла в 10 разів, досягнувши 9 млн грн, а ціна за гектар – 47 тис. грн.
Наступного тижня торги з суборенди державних земель відбудуться ще у 5 регіонах країни.
Нагадаємо, 1 жовтня 2024 року в системі "Прозорро.Продажі" відбулися перші 16 онлайн-аукціонів з суборенди державних сільськогосподарських земель у межах проєкту "Земельний банк".
Вже 10 жовтня з переможцями аукціонів було укладено перші договори суборенди. ТОВ "Державний земельний банк" підписав угоди та отримав орендну плату на суму 21,9 млн грн (з ПДВ) за шість ділянок.