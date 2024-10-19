Земельные торги: за неделю на Prozorro.Продажи заключено сделок на 25,8 млн грн

На этой неделе на платформе Prozorro.Продажи состоялось 13 успешных аукционов по субаренде государственных сельскохозяйственных земель в четырех областях: Волынской, Черкасской, Львовской и Одесской.

Об этом сообщили в пресс-службе "Земельного банка".

Общая площадь проданных участков составила 883,7 га.

Основные итоги недели:

Суммарный результат аукционов достиг 25,8 млн грн, а с учетом НДС – 31 млн грн.

В торгах приняли участие 140 предложений, привлекая местные агропредприятия, средний бизнес и малые фермерские хозяйства. Среднее количество участников на аукционе — 11 человек.

Средняя стоимость субаренды на гектар составила 29,7 тыс. грн.

Стоимость земельных участков выросла в среднем в 7,8 раза.

Самый большой и дорогой лот – земельный участок площадью 191 га в Черкасской области, за который боролись 21 участник. Начальная цена выросла в 10 раз, достигнув 9 млн. грн., а цена за гектар – 47 тыс. грн.

На следующей неделе торги по субаренде государственных земель пройдут еще в 5 регионах страны.

Напомним, 1 октября 2024 года в системе "Прозорро.Продажи" состоялись первые 16 онлайн-аукционов по субаренде государственных сельскохозяйственных земель в рамках проекта "Земельный банк".

Уже 10 октября с победителями аукционов были заключены первые договоры субаренды. ООО "Государственный земельный банк" подписал соглашения и получил арендную плату на сумму 21,9 млн грн (с НДС) за шесть участков.