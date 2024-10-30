Бізнес Закарпаття може отримати держпідтримку: про яку суму йдеться

Щонайменше 530 млн гривень у межах усіх програм політики "Зроблено в Україні" уряд передбачив на підтримку виробників Закарпаття. Ця сума не є лімітом, адже чим активніше бізнеси регіону подаватимуться на програми підтримки, тим більше коштів зможуть отримати.

Про це заявила міністерка економіки Юлія Свириденко під час зустрічі президента України Володимира Зеленського з місцевими виробниками.

Закарпаття стало лідером за кількістю релокованого бізнесу

Як повідомила міністерка економіки, офіційно у регіоні зареєстровані близько 400 релокованих бізнесів. Загалом від початку вторгнення тут зростає кількість нових компаній. У порівнянні з 1 січня 2022 року зареєстровано майже на 3 тисячі більше нових юридичних осіб.

Завдяки у тому числі новому бізнесу торік вдалося у 1,7 рази збільшити надходження до місцевих бюджетів на фоні 2021 року. Податкове навантаження з податку на прибуток по області складає 3,4%, що є найбільшим в Україні. Приріст податку на прибуток до минулого року склав понад 300%.

Повідомляється, що регіон прийняв виробничі бізнеси, що раніше не були притаманними для Закарпаття — машинобудування і металообробка. Лідерами за галузями серед релокованих бізнесів стали також деревообробка і сільське господарство.

Які програми підтримки пропонує держава

Виробників Закарпаття закликали скористатися повним спектром можливостей, які пропонує держава в межах політики "Зроблено в Україні":

Програма компенсацій на с/г техніку - можливість аграріям отримати до 25% компенсації вартості української техніки. Загалом у програмі беруть участь 133 підприємства та майже 12 тисяч найменувань техніки.

- можливість аграріям отримати до 25% компенсації вартості української техніки. Загалом у програмі беруть участь 133 підприємства та майже 12 тисяч найменувань техніки. Програма 15% компенсації за купівлю українського енергетичного обладнання, колісної техніки, будівельної, комунальної й спецтехніки, ліфтів українського виробництва.

українського енергетичного обладнання, колісної техніки, будівельної, комунальної й спецтехніки, ліфтів українського виробництва. Програма "єОселя" . План на 2024 рік — 12 тисяч іпотек. Закарпаття є одним із регіонів, який компенсує відсоткову ставку ветеранам та ВПО. Ця програма не тільки забезпечує громадян житлом, але й формує суттєвий попит на будівельні матеріали.

. План на 2024 рік — 12 тисяч іпотек. Закарпаття є одним із регіонів, який компенсує відсоткову ставку ветеранам та ВПО. Ця програма не тільки забезпечує громадян житлом, але й формує суттєвий попит на будівельні матеріали. "Доступні кредити 5-7-9" . Програму цього року переорієнтовано на інвестиційні цілі. У Закарпатській області отримано 1808 кредитів на суму 2,9 млрд грн.

. Програму цього року переорієнтовано на інвестиційні цілі. У Закарпатській області отримано 1808 кредитів на суму 2,9 млрд грн. Гранти до 8 млн грн на розвиток переробних підприємств . Нещодавно уряд зменшив вимогу щодо кількості робочих місць — до 5 робочих місць.

. Нещодавно уряд зменшив вимогу щодо кількості робочих місць — до 5 робочих місць. Мікрогранти "Власна справа" до 250 тис. грн та гранти для ветеранів на організацію власного бізнесу з можливістю отримати до 1 млн грн.

до 250 тис. грн та гранти для ветеранів на організацію власного бізнесу з можливістю отримати до 1 млн грн. Страхування інвестицій від воєнних ризиків . Такий інструмент доступний як через міжнародні організації, як от MIGA, DFC, так і через українське Експортно-кредитне агентство.

. Такий інструмент доступний як через міжнародні організації, як от MIGA, DFC, так і через українське Експортно-кредитне агентство. Підтримка проєктів зі значними інвестиціями . Уряд схвалив підписання перших інвестиційних договорів. В рамках цієї програми інвестори зможуть отримати до 30% компенсації капітальних інвестицій через різні форми державної підтримки.

. Уряд схвалив підписання перших інвестиційних договорів. В рамках цієї програми інвестори зможуть отримати до 30% компенсації капітальних інвестицій через різні форми державної підтримки. Програма розвитку індустріальних парків . На цю програму передбачено у 2024 році 1 млрд грн. Станом на сьогодні ухвалено рішення про стимулювання проєктів у 11 індустріальних парках на загальну суму 885 млн грн. В Закарпатті діє 9 індустріальних парків. Один із них вже отримав підтвердження на отримання держпідтримки — в індустріальному парку "Термінал" будуть побудовані залізничні колії та електрична інфраструктура на загальну суму 316,6 млн гривень. А з бюджету буде профінансовано приблизно 148 млн грн з цієї суми.

. На цю програму передбачено у 2024 році 1 млрд грн. Станом на сьогодні ухвалено рішення про стимулювання проєктів у 11 індустріальних парках на загальну суму 885 млн грн. В Закарпатті діє 9 індустріальних парків. Один із них вже отримав підтвердження на отримання держпідтримки — в індустріальному парку "Термінал" будуть побудовані залізничні колії та електрична інфраструктура на загальну суму 316,6 млн гривень. А з бюджету буде профінансовано приблизно 148 млн грн з цієї суми. Фінансова підтримка експортерів несировинних товарів через Експортно-кредитне агентство.

На Закарпатті працюють три офіси "Зроблено в Україні"

Також Свириденко повідомила, що для малого і мікробізнесу в області працює вже три офіси "Зроблено в Україні", де можна дізнатися про актуальні програми підтримки малих підприємців — мікрогранти, програми перенавчання та навчання, програми компенсацій за працевлаштування різних категорій населення.

Підприємці можуть спільно із фахівцями центрів написати та подати документи, необхідні для отримання гранту.

Такі офіси вже працюють у Мукачево, Ужгороді та Хусті.