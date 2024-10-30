Бизнес Закарпатья может получить господдержку: о какой сумме идет речь

По меньшей мере 530 млн гривен в рамках всех программ политики "Сделано в Украине" правительство предусмотрело на поддержку производителей Закарпатья. Эта сумма не является лимитом, ведь чем активнее бизнесы региона будут подаваться на программы поддержки, тем больше смогут получить.

Об этом заявила министр экономики Юлия Свириденко во время встречи президента Украины Владимира Зеленского с местными производителями.

Закарпатье стало лидером по количеству релоцированного бизнеса

Как сообщила министр экономики, официально в регионе зарегистрировано около 400 релоцированных бизнесов. В целом, с начала вторжения здесь растет количество новых компаний. По сравнению с 1 января 2022 года зарегистрировано почти на 3 тысячи больше новых юридических лиц.

Благодаря в том числе новому бизнесу, в прошлом году удалось в 1,7 раза увеличить поступления в местные бюджеты на фоне 2021 года. Налоговая нагрузка по налогу на прибыль по области составляет 3,4%, что является наибольшим показателем в Украине. Прирост налога на прибыль к прошлому году составил более 300%.

Сообщается, что регион принял производственные бизнесы, ранее не присущие Закарпатью — машиностроение и металлообработка. Лидерами по отраслям среди релоцированных бизнесов стали деревообработка и сельское хозяйство.

Какие программы поддержки предлагает государство

Производителей Закарпатья призвали воспользоваться полным спектром возможностей, предлагаемых государством в рамках политики "Сделано в Украине":

Программа компенсаций на с/х технику – возможность аграриям получить до 25% компенсации стоимости украинской техники. В программе принимают участие 133 предприятия и почти 12 тысяч наименований техники.

– возможность аграриям получить до 25% компенсации стоимости украинской техники. В программе принимают участие 133 предприятия и почти 12 тысяч наименований техники. Программа 15% компенсации за покупку украинского энергетического оборудования, колесной техники, строительной, коммунальной и спецтехники, лифтов украинского производства.

украинского энергетического оборудования, колесной техники, строительной, коммунальной и спецтехники, лифтов украинского производства. Программа " єОселя " . План на 2024 год – 12 тысяч ипотек. Закарпатье является одним из регионов, компенсирующим процентную ставку ветеранам и ВПЛ. Эта программа не только обеспечивает граждан жильем, но и формирует существенный спрос на строительные материалы.

. План на 2024 год – 12 тысяч ипотек. Закарпатье является одним из регионов, компенсирующим процентную ставку ветеранам и ВПЛ. Эта программа не только обеспечивает граждан жильем, но и формирует существенный спрос на строительные материалы. "Доступные кредиты 5-7-9" . Программа в этом году переориентирована на инвестиционные цели. В Закарпатской области получено 1808 кредитов на сумму 2,9 млрд грн.

. Программа в этом году переориентирована на инвестиционные цели. В Закарпатской области получено 1808 кредитов на сумму 2,9 млрд грн. Гранты до 8 млн грн на развитие перерабатывающих предприятий . Недавно правительство уменьшило требование по количеству рабочих мест – до 5 рабочих мест.

. Недавно правительство уменьшило требование по количеству рабочих мест – до 5 рабочих мест. Микрогранты "Собственное дело" до 250 тыс. грн и гранты для ветеранов на организацию собственного бизнеса с возможностью получить до 1 млн грн.

до 250 тыс. грн и гранты для ветеранов на организацию собственного бизнеса с возможностью получить до 1 млн грн. Страхование инвестиций от военных рисков . Такой инструмент доступен как через международные организации, как MIGA, DFC, так и через украинское Экспортно-кредитное агентство.

. Такой инструмент доступен как через международные организации, как MIGA, DFC, так и через украинское Экспортно-кредитное агентство. Поддержка проектов со значительными инвестициями . Правительство одобрило подписание первых инвестиционных договоров. В рамках этой программы инвесторы смогут получить до 30% компенсации капитальных инвестиций через разные формы государственной поддержки.

. Правительство одобрило подписание первых инвестиционных договоров. В рамках этой программы инвесторы смогут получить до 30% компенсации капитальных инвестиций через разные формы государственной поддержки. Программа развития индустриальных парков . На эту программу предусмотрено в 2024 году 1 млрд грн. По состоянию на сегодняшний день принято решение о стимулировании проектов в 11 индустриальных парках на общую сумму 885 млн грн. В Закарпатье действуют 9 индустриальных парков. Один из них уже получил подтверждение на получение господдержки — в индустриальном парке "Терминал" будут построены железнодорожные пути и электрическая инфраструктура на общую сумму 316,6 млн гривен. А из бюджета будет профинансировано около 148 млн грн из этой суммы.

. На эту программу предусмотрено в 2024 году 1 млрд грн. По состоянию на сегодняшний день принято решение о стимулировании проектов в 11 индустриальных парках на общую сумму 885 млн грн. В Закарпатье действуют 9 индустриальных парков. Один из них уже получил подтверждение на получение господдержки — в индустриальном парке "Терминал" будут построены железнодорожные пути и электрическая инфраструктура на общую сумму 316,6 млн гривен. А из бюджета будет профинансировано около 148 млн грн из этой суммы. Финансовая поддержка экспортеров несырьевых товаров через экспортно-кредитное агентство.

На Закарпатье работают три офиса "Сделано в Украине"

Также Свириденко сообщила, что для малого и микробизнеса в области работает уже три офиса "Сделано в Украине", где можно узнать об актуальных программах поддержки малых предпринимателей — микрогрантах, программах переучивания и обучения, программах компенсаций за трудоустройство разных категорий населения.

Предприниматели могут совместно со специалистами центров написать и подать документы, необходимые для получения гранта.

Такие офисы уже работают в Мукачево, Ужгороде и Хусте.