В Закарпатье создадут индустриальный парк, который обеспечит 900 новых рабочих мест

В городе Мукачево Закарпатской области будет создан новый индустриальный парк, который обеспечит около 900 новых рабочих мест в перерабатывающей промышленности.

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Об этом сообщила пресс-служба Минэкономики.

Кабинет министров уже принял решение о включении парка "ЭКО Мукачево" в Реестр индустриальных (промышленных) парков на заседании 12 июля 2024 года.

Заместитель министра экономики Украины Виталий Киндратов отметил, что создание индустриальных парков является важной частью правительственной экономической политики "Сделано в Украине", направленной на поддержку перерабатывающей промышленности и увеличение несырьевого экспорта украинских товаров.

"Чем больше бизнес будет производить продукцию с высокой добавленной стоимостью на территории Украины, тем больший вклад они внесут в рост национальной экономики", - подчеркнул Киндратов.

Концепция индустриального парка

По концепции индустриального парка на его территории будут созданы предприятия в таких отраслях, как деревообработка, производство бумаги и бумажных изделий, полиграфическая продукция, текстильное производство, производство электрического оборудования, электронная промышленность, металлообработка, пищевые технологии, научно-техническая деятельность, информационные и телекоммуникационные технологии, альтернативная энергетика и другие.

Инициаторы создания парка планируют привлечь более 36 млн. евро инвестиций для обустройства территории площадью 23 га.

В настоящее время в Украине насчитывается 85 индустриальных парков, включая "ЭКО Мукачево".

Программа развития индустриальных парков является составляющей экономической политики "Сделано в Украине", целью которой является стимулирование развития отечественного производства с высокой добавленной стоимостью. В государственном бюджете на 2024 год на выполнение этой программы заложено 1 миллиард гривен.

Средства пойдут на софинансирование устройства или строительства инженерно-транспортной инфраструктуры и частичное возмещение стоимости присоединения к электрическим сетям. Прием заявлений по программе будет проходить до 15 августа 2024 года.

В Украине создали каталог индустриальных парков

Недавно в Украине был представлен каталог индустриальных парков, который поможет предприятиям найти партнеров или место с обустроенной инфраструктурой, где можно разместить свои производственные мощности, а также привлечь новые инвестиции.

В каталоге индустриальных парков потенциальный инвестор может найти все необходимое для успешного выбора места своего бизнеса: от специализации парков до местных стимулов для резидентов. Подробная информация о расположении, площади, инфраструктуре и доступных услугах поможет понять потенциал каждой локации.

Кроме того, каталог содержит данные о налоговых и инвестиционных стимулах, что позволит максимально использовать преимущества, которые предоставляет каждый индустриальный парк.

Добавим, что индустриальные парки получают поддержку правительства в том случае, когда местные власти и управляющие компании активно ищут инвесторов, строят промышленные здания и коммуникации, развивают транспортную сеть. Если парк не работает, он исключается из реестра и может вернуться к нему после решения всех недостатков.