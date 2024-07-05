В Украине появились три новых индустриальных парка

Около 4,5 тысячи новых рабочих мест будут созданы благодаря работе трех новых индустриальных парков в Волынской, Львовской и Ивано-Франковской областях.

Побудуйте ефективну HR-стратегію вашого бізнесу HR Wisdom Summit від Delo.ua та Ekonomika+ 17 липня HR-лідери OLX Робота, Shell, ArcelorMittal та ще понад 30 великих компаній поділяться найкращими практиками адаптації ветеранів у робоче середовище, підтримання ментального здоров’я команди, наймання в умовах кадрового голоду та використання інновацій в HR Забронировать участие

Об этом сообщает Министерство экономики Украины.

Отмечается, что решение о включении парков "Ковель Порто", "Добросин" и "Грин Лактик" в Реестр индустриальных парков Правительство приняло на заседании 5 июля 2024 года.

По словам заместителя министра экономики Виталия Кондратива, с начала года в реестр включили уже 16 новых индустриальных парков - больше, чем было за весь год в 2023 или в 2022 году. Тенденция свидетельствует о возрастающем интересе бизнеса к работе в рамках парков.

"А также, что власти на местах понимают, какие дополнительные возможности для экономики региона создает работа парков. Развитие индустриальных парков является составной частью экономической политики "Сделано в Украине", поэтому государство будет оказывать всестороннюю поддержку этому направлению. В частности, в этом году в госбюджете на развитие индустриальных парков заложено 1 миллиард гривен", - отметил Кондратов.

Что известно о новых индустриальных парках

Индустриальный парк "Ковель Порто" будет работать в городе Ковель. На площади 11,6 га разместятся предприятия перерабатывающей промышленности – производство готовых металлических изделий, машин и оборудования, ремонт и монтаж машин и оборудования и т.п. Концепция парка предполагает создание 587 рабочих мест и инвестиции, общим объемом почти 358 млн грн.

Индустриальный парк "Добросин" расположен в с. Добросин Львовского района Львовской области. На площади 27,3 га будут работать предприятия текстильной, фармацевтической и пищевой отраслей, переработки и хранения продукции сельского хозяйства, деревообработки, машиностроения и т.д. Концепция парка предполагает создание до 3300 новых рабочих мест.

Индустриальный парк "Грин Лактик" создан в городе Бурштын Ивано-Франковской области. На площади в 12 га будут работать предприятия пищевой переработки. В частности, по производству муки и круп, крахмалов и крахмальных продуктов, других пищевых и готовых кормов для животных. Концепция парка предусматривает создание 600 рабочих мест, инвестиции в объеме 2,3 млрд грн в строительство объектов, 3,1 млрд грн – в производственное оборудование.

Еще одним решением Кабинет Министров исключил из Реестра индустриальных парков парк "Павлоград". Основанием решения стало письмо инициатора создания парка – Днепропетровской обладминистрации.

Таким образом, учитывая сегодняшние решения, в Реестр индустриальных парков включено 84 парка.

В Украине создали каталог индустриальных парков

Недавно в Украине был представлен каталог индустриальных парков, который поможет предприятиям найти партнеров или место с обустроенной инфраструктурой, где можно разместить свои производственные мощности, а также привлечь новые инвестиции.

В каталоге индустриальных парков потенциальный инвестор может найти все необходимое для успешного выбора места своего бизнеса: от специализации парков до местных стимулов для резидентов. Подробная информация о расположении, площади, инфраструктуре и доступных услугах поможет понять потенциал каждой локации.

Кроме того, каталог содержит данные о налоговых и инвестиционных стимулах, что позволит максимально использовать преимущества, которые предоставляет каждый индустриальный парк.

Добавим, что индустриальные парки получают поддержку правительства в том случае, когда местные власти и управляющие компании активно ищут инвесторов, строят промышленные здания и коммуникации, развивают транспортную сеть. Если парк не работает, он исключается из реестра и может вернуться в него после исключения всех недостатков.