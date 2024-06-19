В Николаеве планируют создать Морской индустриальный парк для послевоенного восстановления

После войны в Николаеве планируют создать Морской индустриальный парк (МИП), который станет одним из ключевых элементов восстановления города после войны. Этот проект обеспечит работой 4 тысячи человек, привлечет дополнительные инвестиции и позволит ежегодно пополнять городской бюджет на 180 миллионов гривен.

Прокачайте маркетинг-стратегію свого бізнесу та знайдіть нові канали взаємодії з аудиторією на MRKTNG марафоні від MMR та Ekonomika+ 25 червня топменеджери Ощадбанку, Укрзалізниці, NOVA (Нової пошти), Kernel, Ковальська та ще 25+ великих компаній розкажуть, які стратегії та канали просування підійдуть саме вашому бізнесу. Забронировать участие

Презентация проекта МИП состоялась на саммите Blue summit in Mykolaiv, финансируемом Европейским Союзом и Королевством Дания при поддержке ПРООН, сообщает "Укринформ".

"Морской индустриальный парк обеспечит возможность создания в Николаеве 4 тысяч новых рабочих мест и увеличения доходов местного бюджета. В частности, только в качестве платы за аренду земли город будет получать 12 млн. грн. в год", - сказал руководитель группы разработчиков проекта МИП Владимир Самойленко.

Он добавил, что общие налоговые поступления увеличатся на 340 млн грн, из которых городской бюджет получает более 180 млн грн. Кроме того, МИП будет способствовать дальнейшему привлечению инвестиций.

По его словам, под этот парк в Николаеве планируется выделить участок площадью 180 гектаров, который расположен между двумя автотрассами: М14 (Херсон) и Н11 (Баштанка, Кривой Рог), а рядом есть железная дорога. Это значительно облегчит логистику.

Цель МИП также включает в себя поощрение предпринимателей к созданию новых производств, поскольку здесь это будет на 25% дешевле, чем в других местах. Индустриальный парк будет решать три важные проблемы: подключение к инженерным сетям, предоставление земельных участков и снижение стоимости производства.

Дания отстроит Николаев

Напомним, почти год назад Дания и Николаевская область подписали меморандум об восстановлении региона.

Предполагается, что в регионе будут активно работать не только над восстановлением жилья, но и промышленности. Местные власти отмечают, что таким образом в регионе будут увеличивать количество рабочих мест , а значит, эвакуируемые граждане будут возвращаться.

Добавим, предприятие "Николаевпастранс" получило автобусы по контракту с Управлением ООН по обслуживанию проектов (UNOPS). Транспорт для Николаева профинансировало Правительство Дании.

Кроме того, 23 апреля Украина и Дания заключили меморандум о взаимопонимании относительно долгосрочного сотрудничества и восстановления Украины. Подписанный меморандум предусматривает выделение датским правительством около 40 миллионов евро (300 миллионов датских крон) в поддержку частного сектора, участвующего в восстановлении Украины.

В Украине создали каталог индустриальных парков

Недавно в Украине был презентован каталог индустриальных парков, который поможет предприятиям найти партнеров или место с обустроенной инфраструктурой, где можно разместить свои производственные мощности, а также привлечь новые инвестиции.

В каталоге индустриальных парков потенциальный инвестор может найти все необходимое для успешного выбора места своего бизнеса: от специализации парков до местных стимулов для резидентов. Подробная информация о местоположении, площади, инфраструктуре и доступных услугах поможет понять потенциал каждой локации.

Кроме того, каталог содержит данные о налоговых и инвестиционных стимулах, что позволит максимально использовать преимущества, которые предоставляет каждый индустриальный парк.

Добавим, что индустриальные парки получают поддержку правительства в том случае, когда местные власти и управляющие компании активно ищут инвесторов, будут промышленные здания и коммуникации, развивают транспортную сеть. Если парк не работает, он исключается из реестра и может вернуться к нему после решения всех недостатков.