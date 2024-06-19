У Миколаєві планують створити Морський індустріальний парк для післявоєнної відбудови

Після завершення війни у Миколаєві планують створити Морський індустріальний парк (МІП), який стане одним із ключових елементів відновлення міста після війни. Цей проект забезпечить роботою 4 000 людей, залучить додаткові інвестиції та дозволить щорічно поповнювати міський бюджет на 180 мільйонів гривень.

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Презентація проекту МІП відбулася на саміті Blue summit in Mykolaiv, що фінансується Європейським Союзом і Королівством Данія за підтримки ПРООН, повідомляє "Укрінформ".

"Морський індустріальний парк забезпечить можливість створення у Миколаєві 4 тисяч нових робочих місць та збільшення доходів місцевого бюджету. Зокрема, тільки в якості плати за оренду землі місто буде отримувати 12 млн грн на рік", - сказав керівник групи розробників проєкту МІП Володимир Самойленко.

Він додав, що загальні податкові надходження збільшаться на 340 млн грн, з яких міський бюджет отримує понад 180 млн грн. Окрім цього, МІП сприятиме подальшому залученню інвестицій.

За його словами, під цей парк у Миколаєві планується виділити ділянку площею 180 гектарів, яка розташована між двома автотрасами: М14 (Херсон) та Н11 (Баштанка, Кривий Ріг), а поряд є залізниця. Це значно полегшить логістику.

Мета МІП також включає заохочення підприємців до створення нових виробництв, оскільки тут це буде на 25% дешевше, ніж в інших місцях. Індустріальний парк вирішуватиме три важливі проблеми: підключення до інженерних мереж, надання земельних ділянок та зниження вартості виробництва.

Данія відбудує Миколаїв

Нагадаємо, майже рік тому Данія та Миколаївська область підписали меморандум про відбудову регіону.

Передбачається, що в регіоні активно працюватимуть не лише над відбудовою житла, а й промисловості. Місцева влада зауважує, що таким чином в регіоні збільшуватимуть кількість робочих місць, а отже громадяни, які евакуювалися, будуть повертатися.

Додамо, підприємство "Миколаївпастранс" отримало автобуси за контрактом з Управлінням ООН з обслуговування проектів (UNOPS). Транспорт для Миколаєва профінансував Уряд Данії.

Окрім цього, 23 квітня Україна та Данія уклали меморандум про взаєморозуміння щодо довгострокової співпраці та відбудови України. Підписаний меморандум передбачає виділення данським урядом близько 40 мільйонів євро (300 мільйонів данських крон) на підтримку приватного сектору, який бере участь у відбудові України.

В Україні створили каталог індустріальних парків

Нещодавно в Україні презентували каталог індустріальних парків, який допоможе підприємствам знайти партнерів або місце з облаштованою інфраструктурою, де можна розмістити свої виробничі потужності, а також залучити нові інвестиції.

В каталозі індустріальних парків потенційний інвестор може знайти все необхідне для успішного вибору місця для свого бізнесу: від спеціалізації парків до місцевих стимулів для резидентів. Детальна інформація про розташування, площу, інфраструктуру та доступні послуги допоможе зрозуміти потенціал кожної локації.

Крім того, каталог містить дані про податкові та інвестиційні стимули, що дозволить максимально використати переваги, які надає кожен індустріальний парк.

Додамо, що індустріальні парки отримують підтримку уряду в тому випаду, коли місцева влада і керуючі компанії активно шукають інвесторів, будуть промислові будівлі та комунікації, розвивають транспортну мережу. У випадку, якщо парк не працює, він виключається з реєстру і може повернутись до нього після вирішення всіх недоліків.