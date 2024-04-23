Данія виділить Україні понад 400 млн євро, а також шукатиме ППО для Миколаївщини

23 квітня Україна та Данія уклали Меморандум про взаєморозуміння щодо довгострокової співпраці та відбудови України. Документ підписали перша віцепрем’єр-міністерка України Юлія Свириденко та міністр підприємництва Данії Мортен Бедскоу, повідомляє Міністерство економіки.

Підписаний Меморандум передбачає виділення данським урядом близько 40 мільйонів євро (300 мільйонів данських крон) на підтримку приватного сектору, який бере участь у відбудові України. Зазначається, що це нове фінансування надійде до Експортно-інвестиційного фонду Данії (EIFO).

Таким чином загальний пакет фонду сягне 170 мільйонів євро (1,3 мільярда данських крон). Заснований торік у березні Дансько-український фонд координує зусилля Данії, спрямовані на довгострокову підтримку України у військовій, гуманітарній та економічній сферах.

“Хочу подякувати Уряду Данії за підтримку відбудови та стійкості України. Ми бачимо необхідність подальшого зміцнення комерційних зв’язків між данським та українським бізнесом для підтримки української економіки та бізнес-спільноти. Підписаний нами Меморандум передбачає співпрацю з приватним сектором через створений механізм Ukraine Facility з системою позик і гарантій у рамках Експортно-інвестиційного фонду Данії (EIFO), який є частиною Дансько-українського фонду, спрямованого на зниження фінансових ризиків, з якими стикаються компанії, що беруть участь у відбудові України”, – наголосила міністерка економіки Юлія Свириденко.

Окрім того, данський уряд виділить додаткове фінансування до Українського Механізму EIFO на близько 380 мільйонів євро (2,85 мільярда данських крон) для підтримки критичної інфраструктури, що використовує відновлювальну енергетику. Зазначається, що Данія має провідні позиції у зеленій трансформації економіки та впровадженні інноваційних рішень у сфері критичної інфраструктури.

Українсько-данський документ також передбачає сприяння зустрічам між бізнесом обох країн, впровадження механізмів позик і гарантій, а також посилення співробітництва у сфері суднобудування, розвитку та відбудови морської портової інфраструктури.

“Морський сектор є сильною позицією Данії, оскільки існує значний потенціал для залучення данських компаній в український морський сектор. Серед іншого, це може включати підтримку розвитку та реконструкції критичної та морської інфраструктури, такої як гавані, які мають вирішальне значення в поточній геополітичній ситуації та для експорту українських товарів на світові ринки як сьогодні, так і в майбутньому”, - розповіла Юлія Свириденко.

Президент зустрівся з міністром підприємництва Данії

Зазначимо також, що з міністром підприємництва Данії Мортеном Бедскоу зустрівся президент України Володимир Зеленський. На офіційному сайті глави держави йдеться, що окрему увагу на зустрічі приділили перспективам розширення данського бізнесу та залучення нових інвестицій в Україну.

“Важливо, що під час візиту пана міністра супроводжують очільники данських компаній – найбільших інвесторів в економіку України. Ваша активність на українському ринку вражає. Своїми інвестиціями ви подаєте приклад іншим партнерам та інвесторам”, – зазначив Зеленський.

Серед іншого, український президент відзначив ефективність реалізації патронату Данії над відбудовою Миколаївщини та висловив сподівання на допомогу в пошуку додаткових систем ППО для області.

Нагадаємо, торік у березні Королівство Данія та Миколаївська область підписали меморандум про відбудову регіону, таким чином країна взяла патронат над регіоном. 13 січня Данія оголосила про надання Україні чергового пакету допомоги на понад 21 мільйон доларів: кошти призначалися для відбудови Миколаєва. 30 березня Миколаїв отримав 12 нових автобусів: транспорт для міста профінансував уряд Данії.

Військова допомога від Данії

Варто зауважити, що Данія інвестує мільярди крон й у зміцнення оборонної промисловості України, а також надає зброю для ЗСУ. Так, у квітні країна оголосила про новий пакет військової допомоги Україні вартістю близько 300 мільйонів євро (2,2 мільярди данських крон). Ключовими елементами пакету стануть інвестиції в українську оборонну промисловість України, а також – закупівля і передача зброї, боєприпасів, безпілотників та ракетних компонентів.

Також у квітні Данія ухвалила безпрецедентне рішення про закупівлю озброєння та військової техніки для Збройних сил України у вітчизняних виробників.