Україна і Данія домовились про співпрацю у сфері біогазів

Міністерство енергетики України і Міністерство клімату, енергетики і комунальних послуг Данії уклали домовленості про партнерство у сфері відновлюваних джерел енергії з особливим акцентом на біогазі. Цей напрямок буде включено до Програми енергетичного партнерства Україна-Данія (UDEPP).

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Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

Відповідний документ підписали очільники міністерств Герман Галущенко та Ларс Огор під час зустрічі у Києві.

Данський міністр нагадав, що Данія і Україна співпрацюють у сфері енергетики вже 10 років - співпраця між країнами почалася з вітрової енергетики, відновлюваних джерел, енергоефективності.

"Тепер додався ще один компонент – біогаз. Є багато данських компаній, які готові долучитися до співпраці з Україною у цьому напрямку", - зазначив він.

Герман Галущенко своєю чергою наголосив, що реалізацію відповідних проєктів важливо розпочинати вже зараз.

"За роки співпраці з Данією нам вдалося розпочати низку важливих проєктів у напрямках ВДЕ, розбудови "розумних" мереж та експертної підтримки у процесі інтеграції українських енергетичних ринків до європейських. Тому ми раді і надалі розширювати наше партнерство з данськими колегами", - зазначив голова Міненерго.

Також Данія оголосила про внесення до Фонду підтримки енергетики 5,8 млн доларів.

Ларс Огор своєю чергою зазначив, що протягом останніх тижнів Росія посилила цілеспрямовані атаки на українську енергетику.

"Ми спостерігаємо значні руйнування української енергетичної інфраструктури. Данія надає 5,8 мільйонів доларів як внесок у необхідну реконструкцію, щоб Україна могла підтримувати своє енергопостачання", – зазначив данський міністр.

Під час зустрічі міністри обговорили реалізацію інших програм співпраці, зокрема вивчення українськими фахівцями данського досвіду розвитку енергосектору у межах програми з енергетичного моделювання, а також поточні потреби українського енергосектору та заходи для забезпечення стабільної роботи української енергосистеми під час проходження наступного опалювального сезону.

Виробництво біометану в Україні є збитковим

Технічний потенціал виробництва біометану в Україні оцінюється в 10 млрд кубометрів на рік, а з поступовим розвитком цього напрямку, до 2030 року загальне виробництво біометану може досягти 1 млрд кубометрів на рік.

Варто зазначити, що в Україні собівартість виробництва біометану складає в найкращому випадку понад €600 за 1000 куб. м, а зазвичай - в діапазоні €800–900 за 1000 куб. м, тоді як природний газ коштує приблизно €350 за 1000 куб. м.

Саме тому багато агрохолдингів зупиняють виробництво біометану через економічну недоцільність.

Додамо, що біометан має широкий спектр застосування: заміщення природного газу, виробництво тепла та електрики, використання як палива для транспорту, сировини для хімічної промисловості, що сприяє диверсифікації джерел енергії та переходу на чисті джерела, а також приваблюючи інвестиції.

Більше про проблеми, з якими стикається галузь біоенергетики і "безкоштовну" для біогазовиків електрику - читайте в матеріалі "Біоенергетика в Україні "пробуксовує": розвиток галузі зупинило держрегулювання".

Про Фонд підтримки енергетики України

Фонд підтримки енергетики України було створено у квітні 2022 року за ініціативи Германа Галущенка та єврокомісара з питань енергетики Кадрі Сімсон. Він акумулював понад 405 мільйонів євро від партнерів та став ефективним інструментом допомоги енергокомпаніям після російських атак.

Як повідомили у пресслужбі Міненерго, саме Данія стала першим донором Фонду підтримки енергетики України. Загалом за два роки країна внесла до Фонду близько 11 мільйонів євро.