У Бородянці “зникли” 20 млн грн, виділені на відбудову селища

Під час ревізії Бородянської селищної ради аудитори Північного офісу Державної аудиторської служби виявили збитків на 19,8 мільйона гривень. Кошти були виділені на відновлення населеного пункту після російської окупації, йдеться у повідомленні аудиторів.

Зазначено, що основна частина порушень на суму 14 мільйонів гривень - це відсутність металопластикових вікон, які зобов’язувалася встановити селищна рада в рамках відбудови регіону.

До того ж аудитори з’ясували, що роботи з відновлення вікон та дверей проводилися за завищеними цінами, що призвело до неефективного використання 5,2 мільйона бюджетних гривень.

Наживалися ділки й на ремонті пошкоджених будинків: у ході ревізії з’ясувалося, що окремі особи отримували подвійне фінансування за рахунок інших платників податків. Згідно з чек-листами за програмою “єВідновлення”, на ці потреби було надано грошову допомогу на суму 2,6 мільйона гривень. Проте аудитори з’ясували, що таку ж суму, за рахунками, було витрачено на ті ж роботи, що призвело до їх фактичного подвоєння.

Інформацію про виявлені порушення Держаудитслужба передала в Офіс Генерального прокурора для притягнення винних до кримінальної відповідальності.

Нагадаємо, що збитки, завдані інфраструктурі селища Бородянка Київської області від російської окупації, за оцінкою аналітиків KSE Institute, становили 148,4 мільйона доларів на вересень 2022 року.

Загалом у Бородянці було зруйновано та пошкоджено 1534 будівлі, з яких більша частина - це будинки житлового фонду. Крім того, були знищені майже всі ключові будівлі адміністративної інфраструктури — 6 з 8 урядових та адміністративних будівель, відділення поліції, 2 з 4 поштових відділень, 2 пожежні станції.

Розкрадання у Гостомелі

Нагадаємо, що у грудні 2023 року Державна аудиторська служба виявила факти, що свідчать про суттєві порушення та зловживання у процесі відновлення пошкодженого внаслідок бойових дій та агресії Росії майна в селищі Гостомель Київської області.

Аудитори з’ясували, що кошти на відновлення виділялися й підрядники їх оперативно освоювали, "забувши" при цьому виконати свої основні зобов’язання – відремонтувати чи відбудувати зруйновані оселі. Загальна сума порушень, виявлених під час ревізії селищної адміністрації в 2022-2023 роках, сягнула понад 21 мільйон гривень.

Водночас ще у червні 2023 року Бюро економічної безпеки викрило схему привласнення бюджетних коштів посадовцями Гостомельської селищної військової адміністрації через укладення в 2022-2023 роках договорів на проведення робіт з усунення аварій в житловому фонді внаслідок бойових дій, а також облаштування укриттів.

При цьому збитки Гостомеля від бойових дій KSE Institute оцінив у майже 343 мільйони доларів станом на серпень 2022 року. Зазначається, що у Гостомелі було зруйновано майже 40% - 4,5 тисячі з 11,8 тисячі - існуючих будівель. Зокрема, повністю або сильно зруйновано 905 обʼєктів.