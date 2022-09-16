Збитки Бородянки від війни оцінили у 4 мільярда гривень

Збитки, завдані інфраструктурі селища Бородянка Київської області, за оцінкою аналітиків KSE Institute, склали 148,4 мільйона доларів (за курсом на 1 січня, який враховувався при обчисленні, це складало 4,05 мільярда гривень).

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Оцінка втрат здійснювалася в рамках проєекту "Росія заплатит" на основі даних через оцифрування високоточних знімків з дронів, зібраних в рамках проєкту RebuildUA, який ініціювали SmartFarming та "Вкурсі Землі".

"На початку повномасштабного вторгнення Росії у Бородянці велися запеклі бої. Внаслідок цього центральна вулиця селища перетворилася на руїни — знищені багатоповерхівки, дорожнє покриття, повалені дерева та спалені авто", - нагадують у KSE.

Загалом у Бородянці зруйновано та пошкоджено 1534 будівлі, з яких більша частина — це будинки житлового фонду. Сума збитків, завданих житловому фонду та присадибним забудовам, складає 95 мільйонів доларів.

За час війни руйнувань зазнали 404 приватні та 55 багатоквартирних будинків, 8 таунхаусів, 477 господарських споруд, 198 гаражів та 5 теплиць. Загальна площа цих пошкоджених споруд — 328,8 тисячі квадратних метрів.

Крім того, за оцінками експертів, через руйнування 176 соціальних обʼєктів селище зазнало збитків на 24,4 мільйона доларів. У Бородянці під час війни було пошкоджено 7 медзакладів та 10 закладів освіти на 6,8 мільйона доларів.

Ще на 21,4 мільйона доларів російська армія завдала збитків промисловій інфраструктурі колишнього райцентру. Загалом різного ступеня руйнувань зазнали 198 будівель. Серед пошкоджених обʼєктів - активи таких підприємств як "Альфапрес Інтер", "Баліс", "Техно Органіка" та "Мішель".

У Бородянці також знищені майже всі ключові будівлі адміністративної інфраструктури — 6 з 8 урядових та адміністративних будівель, відділення поліції, 2 з 4 поштових відділень, 2 пожежні станції. Ці збитки оцінюються у 7,6 мільйонів долларов.

Нагадаємо також, що раніше KSE Institute робив детальні оцінки збитків від руйнувань інших передмість Києва, які знаходилися під російською окупацією. Так, для Бучі суму оцінили у 5,2 мільяри гривень, для Гостомеля - у 9,5 мільярда, для Ірпеня - у 25,3 мільярда гривень, для Ворзеля - 1,4 мільярда. В свою чергу, збитки села Мощун Бучанського району оцінили у 1,1 мільярда гривень, а села Мотижин - "лише" у 275 мільйонів.