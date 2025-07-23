Протести продовжуються. Зеленський анонсував законопроєкт, який "забезпечить силу системі правопорядку"

Президент України Володимир Зеленський внесе до Верховної Ради законопроєкт, який має посилити незалежність антикорупційних органів.

Як пише Delo.ua, про це голова держави заявив у вечірньому зверненні.

"Я запропоную Верховній Раді України законопроєкт, який буде відповіддю, який забезпечить силу системі правопорядку. І не буде жодного російського впливу чи втручання в діяльність органів правопорядку, і – дуже важливо – всі норми для незалежності антикорупційних інституцій будуть", - зазначив Зеленський.

Президент також очікує пропозицій щодо норм, які мають спрацювати, від Генерального прокурора та керівників правоохоронних органів. Він наголосив, що цей законопроєкт буде президентським та стане частиною стратегії трансформації держави.

"Ми домовилися, що керівники інституцій разом запропонують план дій, план конкретних кроків, які можуть зміцнити силу права в Україні. Звісно, усі почули те, що кажуть люди цими днями – в соціальних мережах, один одному, на вулицях. Це все недаремно. Проаналізували всі занепокоєння, всі аспекти того, що варто змінити і що має бути активізовано", - додав він.

Водночас увечері 23 липня українці в різних містах другий день поспіль вийшли на акції протесту через законопроєкт №12414, який обмежує повноваження НАБУ та САП. Як повідомляє "Суспільне", акції анонсували щонайменше у 17 містах України.

Що відомо про скандальний законопроєкт

Нагадаємо, 22 липня Верховна Рада прийняла законопроєкт №12414, який обмежує повноваження НАБУ та САП. Після цього у Києві, Львові, Одесі та Дніпрі відбулися акції протесту. Учасники акцій скандували та закликали ветувати закон. Вони тримали плакати з написами: "Вимагаємо вето на законопроєкт", "Янукович закінчив погано", "12414 - номер зради" та інші.

Голосування за законопроєкт відбулось наступного дня після масштабних обшуків СБУ у детективів НАБУ.

Депутати наділили генпрокурора повноваженнями:

забирати справи в НАБУ та доручати розслідування іншим органам;

бути фактичним керівником САП і передоручати повноваження прокурора САП іншим прокурорам;

надавати детективам НАБУ обов’язкові письмові вказівки;

самостійно закривати справи за підозрою щодо топчиновників.

Попри протести Зеленський підписав закон

Того ж дня Зеленський підписав цей закон, що передає частину повноважень двох незалежних антикорупційних органів — НАБУ і САП — генеральному прокурору, якого він сам призначає.

Цей крок викликав занепокоєння серед партнерів у ЄС і країнах G7, оскільки може поставити під загрозу фінансову підтримку та євроінтеграційний курс України.

Водночас Зеленський заявив, що НАБУ та САП продовжать свою роботу, попри ухвалення закону, але антикорупційна інфраструктура має бути "очищена від російських впливів".