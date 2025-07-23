Попри протести Зеленський підписав закон про НАБУ та САП: що пообіцяв

Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт, прийнятий на засіданні Верховної Ради, деякі пункти якого обмежують повноваження Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) та підпорядковують їхню діяльність генеральному прокурору.

Як пише Delo.ua, про це йдеться у картці законопроєкту №12414.

Дані у картці законопроєкту тричі змінювали: спочатку закон повернули з підписом президента, згодом помітка зникла, а за деякий час у картці знову зʼявився підпис Зеленського.

Видання Верховної Ради "Голос України" опублікувало інформацію про прийняття закону щодо скорочення повноважень НАБУ і САП. Тепер закон офіційно набрав юридичної сили.

Антикорупційна інфраструктура працюватиме, але без впливу РФ

Зеленський заявив, що НАБУ та САП продовжать свою роботу, попри ухвалення закону, але антикорупційна інфраструктура має бути "очищена від російських впливів".

Президент розповів, що говорив із керівником НАБУ Семеном Кривоносом, прокурором САП Олександром Клименком, генеральним прокурором Русланом Кравченком і головою Служби безпеки України Василем Малюком. За його словами, є "різні виклики" й вони "все це обговорили".

"Антикорупційна інфраструктура працюватиме. Тільки без російських впливів — від цього треба все очистити. І справедливості має стати більше. Звісно, що НАБУ і САП будуть працювати", — наголосив Зеленський.

Він додав, що генпрокурор налаштований на те, щоб в Україні "реально забезпечувалася невідворотність покарання для тих, хто йде проти закону". Також Зеленський підкреслив, що справи, які "лежали", мають розслідуватись.

"Роками посадовці, які втекли з України, чомусь спокійно живуть за кордоном — в дуже приємних країнах і без юридичних наслідків. Це ненормально. Немає жодного раціонального пояснення, чому кримінальні провадження на мільярди "висять" роками. І немає жодного пояснення, чому росіяни досі можуть отримувати інформацію, яка їм необхідна. Важливо, щоб без росіян. Важливо, щоб була невідворотність покарання і щоб суспільство це дійсно бачило", —резюмував Зеленський.

Акції протесту

22 липня у Києві, Львові, Одесі та Дніпрі відбулися акції проти законопроєкту №12414, ухваленого Верховною Радою.

Учасники акцій скандували закликали ветувати закон. Вони тримали плакати з написами: "Вимагаємо вето на законопроєкт", "Янукович закінчив погано", "12414 - номер зради" та інші.

НАБУ та САП подякували громадянам за підтримку під час акцій, що відбулися у різних містах країни на тлі дискусій довкола законопроєкту №12414.

"Колектив НАБУ щиро вражений підтримкою, яку ми сьогодні побачили під час спонтанних заходів у багатьох містах країни. Ми вдячні кожному. Це для нас дуже важливо — і дуже відчутно. Ми сприймаємо цю підтримку як знак довіри до нашої інституції. І зробимо усе, аби її виправдати", — заявили в НАБУ.

У САП подякували за солідарність: "Попри шалений тиск та ганебні рішення ми продовжуємо боротися за справедливість, честь та гідність. Ми цінуємо кожен голос. Боротьба триває! Відстояти незалежність САП та НАБУ – наша першочергова мета!".

Ліквідація незалежності НАБУ та САП

Верховна Рада 22 липня прийняла законопроєкт, який обмежує повноваження НАБУ та САП.

Депутати наділили генпрокурора повноваженнями:

забирати справи в НАБУ та доручати розслідування іншим органам;

бути фактичним керівником САП і передоручати повноваження прокурора САП іншим прокурорам;

надавати детективам НАБУ обов’язкові письмові вказівки;

самостійно закривати справи за підозрою щодо топчиновників.

Також підтримані правки, які обмежать діяльність САП, а саме прокурори САП не зможуть у певних випадках визначати підслідність НАБУ; керівник САП не зможе вирішувати спори про підслідність у справах, що може розслідувати НАБУ, та не матиме повноважень щодо зміни апеляційних та касаційних скарг, внесених прокурорами САП.

Transparency International Ukraine підкреслює, що ці пропозиції становлять пряму загрозу незалежності НАБУ.

Що відбувається в НАБУ?

21 липня у працівників Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури відбувалися обшуки. Низка посадовців отримали підозри й були затримані.

Служба безпеки України та Офіс генпрокурора заявили про викриття російського впливу на НАБУ. Окремим працівникам Бюро інкримінують державну зраду, незаконну торгівлю з РФ, корупційні дії в інтересах олігархів тощо.

Так, одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова затримали за підозрою у пособництві Росії. Також у Києві затримали співробітника Центрального апарату НАБУ, який, працює в найелітнішому, закритому підрозділі "Д-2". Йому закидають шпигунство для російської спецслужби.

Причетним також називають чинного народного депутата від нині забороненої партії ОПЗЖ Федора Христенка, що переховується за кордоном. За даними слідства, він був топовим агентом ФСБ РФ і відповідав за посилення російського впливу на НАБУ.

Паралельно трьом працівникам НАБУ вручили підозри щодо ДТП. Бюро заявило, що аварії є різними інцидентами й відбувалися роки тому.

У НАБУ заявили, що ці слідчі дії проводилися без судових ухвал. У САП стверджують, що працівники СБУ прийшли з перевіркою без офіційного попередження, як передбачає закон. А також отримали доступ до інформації про всі негласні та оперативні заходи та спецоперації, які проводять НАБУ і САП.

В СБУ це відкидають, а заяви про можливе розкриття негласних слідчих дій є "безпідставними й маніпулятивними".

Також в СБУ вказують, що можуть проводити невідкладні слідчі дії без ухвали суду "у випадках, коли отримання таких ухвал може спричинити витік інформації та, зокрема, зашкодити проведенню спецоперацій у межах розслідувань щодо співпраці з країною-агресором".