Трьом співробітникам НАБУ оголосили підозри

Офіс генерального прокурора за матеріалами Державного бюро розслідувань повідомив про підозру трьом працівникам Національного антикорупційного бюро України у порушенні правил дорожнього руху, що призвели до тяжких і середньої тяжкості тілесних ушкоджень.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на ДБР.

У першому випадку аварія сталася у Києві, де правоохоронець, виїжджаючи з другорядної дороги, не надав переваги в русі автомобілю, який рухався головною дорогою. Внаслідок зіткнення його авто вилетіло за межі проїзної частини і наїхало на пішохода. Постраждалий отримав тяжкі травми, які призвели до ампутації лівої ноги.

У другій ДТП, на автодорозі Київ–Одеса, працівник НАБУ, здійснюючи обгін, не впорався з керуванням. Автівка з’їхала з дороги, перекинулась і вдарилася об будівлю автозаправної станції. Його пасажирка отримала серйозні травми, зокрема численні переломи, розрив селезінки та забій головного мозку.

Третя подія також сталася у Києві. Співробітник НАБУ на службовому авто збив жінку, яка переходила дорогу на пішохідному переході на зелений сигнал світлофора. Потерпіла дістала тілесні ушкодження середньої тяжкості.

Усім трьом фігурантам повідомлено про підозру за ч. 1 та ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Слідство ініціює обрання запобіжних заходів, щонайменше двом підозрюваним — у вигляді тримання під вартою. У разі доведення вини, їм загрожує до 8 років ув’язнення.

Інформація про підозри з'явилася паралельно з даними про щонайменше 70 обшуків, які проводяться працівниками СБУ, ДБР та ОГП щодо співробітників НАБУ. В бюро заявили, що обшуки охоплюють щонайменше 15 працівників НАБУ. За інформацією відомства, слідчі дії проводяться без судових ухвал.

В НАБУ зазначили, що підставами для цих дій у переважній більшості випадків називаються участь окремих осіб у ДТП, проте деяким працівникам інкримінують можливі зв’язки з країною-агресором.

Пізніше у САП додали, що у рамках перевірки працівники СБУ отримали доступ до інформації про всі негласні та оперативні заходи, а також спецоперації, які проводять НАБУ і САП.

В антикорупційному відомстві зазначили, що перевірку організовано в період, коли керівництво НАБУ і САП перебуває в офіційному закордонному відрядженні. А вказані заходи можуть призвести до розкриття інформації щодо негласних слідчих дій у рамках численних кримінальних проваджень, які наразі розслідуються НАБУ і САП.

Своєю чергою СБУ пізніше повідомила, що розпочала комплексну перевірку щодо дотримання законодавства про державну таємницю у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі. Однак запевнила, що співробітники спецслужби "не отримували доступ до інформації про всі негласні та оперативні заходи, а також спецоперації, які проводять НАБУ і САП". Заяви про можливе розкриття представниками СБУ інформації щодо негласних слідчих дій, які проводять НАБУ і САП, в пресслужбі назвали "безпідставними і маніпулятивними".