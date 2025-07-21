СБУ викрила нардепа Христенка у роботі на ФСБ та впливі на НАБУ

Служба безпеки України спільно з Офісом генерального прокурора викрила чинного народного депутата України Федора Христенка у державній зраді. Христенко, обраний до Верховної Ради від забороненої проросійської партії ОПЗЖ, фігурує у справі як резидент ФСБ РФ, відповідальний за просування російського впливу в Національному антикорупційному бюро України (НАБУ).

Про це інформує Delo.ua з посиланням на СБУ.

Йому заочно повідомлено про підозру за статтями Кримінального кодексу щодо державної зради в умовах воєнного стану та зловживання впливом. За даними слідства, Христенко був завербований російською спецслужбою ще за часів президентства Віктора Януковича.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії Христенко залишив територію України, але продовжував координувати свої дії з представниками ФСБ та підтримував стосунки з наближеними до окупаційної адміністрації фігурами. Крім того, Христенко був зв’язковим колаборанта Армена Саркісяна, також відомого як Армен Горлівський, який загинув у Москві на початку 2025 року.

Слідство встановило, що Христенко мав тісні зв’язки з окремими співробітниками НАБУ. Зокрема, сьогодні СБУ також затримала детектива Руслана Магамедрасулова, підозрюваного у зв’язках з Росією, який, за даними, був знайомий із Христенком ще з часів навчання в Донецькому університеті.

Ще один із його зв’язків – це керівник підрозділу детективів НАБУ Олександр Скомаров. Серед зібраних доказів — використання родиною Скомарова автомобіля, зареєстрованого на дружину Христенка, під час евакуації за кордон у 2022 році.

Слідство також зафіксувало вплив Христенка на кадрові рішення у правоохоронній системі, зокрема — у конкурсі на посаду керівника Бюро економічної безпеки. Скомаров був одним із претендентів, і очікувалося, що в разі його перемоги він сприятиме олігарху Ігорю Коломойському в закритті кримінальної справи. Відповідна інформація підтверджена через вилучену переписку Коломойського з підлеглими.

Також встановлено, що детективи НАБУ сприяли виїзду за кордон бізнесмена Геннадія Боголюбова, близького до Коломойського. Під час втечі його супроводжували співробітники Бюро, які перебували у сусідньому вагоні поїзда.

Під час обшуків у пов’язаних із Христенком осіб виявили службові документи НАБУ — матеріали негласного стеження та анкети кандидатів у детективи. Це вказує на масштабні витоки інформації та наявність агентурного впливу Росії в структурі Бюро.

СБУ проводить подальші слідчі дії з метою встановлення всіх причетних до мережі впливу ФСБ в українських правоохоронних органах.

Нагадаємо, вранці 21 стало відомо, що СБУ та ОГП проводять у різних областях України обшуки у працівників Національного антикорупційного бюро.