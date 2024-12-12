Україна готує запит на екстрадицію Боголюбова

Офіс генерального прокурора готує запит на екстрадицію до України олігарха і президента Єврейської громади Дніпра Геннадія Боголюбова, який, за даними Державного бюро розслідувань, незаконно перетнув державний кордон. Про це повідомляє "Комерсант український".

"На даний час з метою направлення до компетентних органів іноземних держав запиту щодо видачі (екстрадиції) особи Б[оголюбова] виконуються вимоги статті 575 Кримінального процесуального кодексу. Інша запитувана інформація становить таємницю досудового розслідування та з урахуванням статті 222 Кримінального процесуального кодексу не може бути оприлюднена", – повідомили виданню у відповідь на його запит.

Стаття 575 КПК визначає порядок підготовки документів та направлення запитів. Вона передбачає, що клопотання про видачу особи в Україну готує слідчий, прокурор, який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування, або суд, який розглядає справу чи яким ухвалено вирок. Клопотання складається у письмовій формі і повинно містити дані про особу, обставини і кваліфікацію вчиненого нею злочину.

Справа Боголюбова

Нагадаємо, що 19 листопада Печерський районний суд Києва ухвалив рішення про арешт Боголюбова. Нині він у міжнародному розшуку. За даними ДБР, Боголюбов незаконно покинув територію України у супроводі свого близького родича ще 24 червня потягом Київ — Хелм.

При цьому встановлено, що за власними документами олігарх кордон України не перетинав: він виїхав по недійсному закордонному паспорту іншого громадянина, який фізично перебуває в Україні.

ЗМІ повідомляли, що це документ на ім'я 67-річного мешканця Волинської області Миколи Сюмака, який загубив його ще навесні 2022 року. Водночас польським прикордонникам Боголюбов пред'явив вже свій особистий український паспорт.

Справа проти бізнесмена розслідується за частиною 3 статті 357 (незаконне заволодіння паспортом), частиною 3 статті 27 та частиною 2 статті 332 (організація незаконного переправлення особи через кордон за попередньою змовою) Кримінального кодексу. Процесуальне керівництво здійснює Спеціалізована прокуратура у сфері оборони ОГП.

Відмивання грошей з Приватбанку через єврейську громаду

Нагадаємо, що до грудня 2016 року Боголюбов був співвласником найбільшого українського банку - Приватбанку, який тоді було націоналізовано. Наразі українські правоохоронці розслідують виведення з фінустанови загалом понад 5,8 мільярда гривень. В цьому підозрюють бізнес-партнера Боголюбова Ігоря Коломойського, який з вересня 2023 року перебуває під арештом у СІЗО.

Раптову ж втечу Боголюбова з України влітку цього року деякі медіа пов'язували з нібито намірами правоохоронних органів вручити підозру у справі ПриватБанку і йому також.

В листопаді стало відомо, що гроші, виведені з Приватбанку, відмивалися через рахунки, зокрема, "Об'єднаної єврейської общини України", футбольного клубу "Дніпро", нафтопереробного комплексу "Галичина" та компанії "Протон-21", що належить і досі контролюється Боголюбовим.

Зазначимо, що ОЄОУ була заснована 1999 року, але активну діяльність почала саме після обрання президентом Коломойського. Головний її офіс знаходиться в культурно-діловому центрі "Менора" в Дніпрі. Там же розташовано фонд "Дніпропетовська єврейська громада", який входить ОЄОУ і засновниками якого були Боголюбов та Коломойський. Згідно сайту ОЄОУ, її президентом є Коломойський, а згідно сайту Єврейської громади Дніпра, її президентом є Боголюбов.