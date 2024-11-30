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Боголюбова оголошено у міжнародний розшук
Українського бізнесмена і президента Дніпровської єврейської громади Геннадія Боголюбова оголошено в міжнародний розшук на підставі постанови слідчого Офісу Генерального прокурора
Про це повідомив Офіс Генпрокурора у відповіді на запит, опублікований порталом "Доступ до правди", пише Комерсант український.
Боголюбова підозрюють у злочинах за статтями 357, 27, 332 Кримінального кодексу України. Офіс генпрокурора готується скерувати запит до компетентних органів іноземних держав на його видачу Україні.
"Матеріали досудового розслідування за підозрою Б. у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. З ст. 357, ч. З ст. 27, ч. 2 ст. 332 Кримінального кодексу України, виділені у кримінальне провадження No 62024000000001046 постановою прокурора від 22.11.2024 з матеріалів досудового розслідування кримінального провадження No 62022000000000619 від 17.08.2022.
Постановою слідчого від 10.07.2024 підозрюваного Б. оголошено у міжнародний розшук. На даний час вирішується питання про підготовку та скерування до компетентних органів іноземних держав запиту щодо видачі особи (екстрадиції) Б", - повідомили в ОГП.
Реакція Боголюбова на рішення суду щодо арешту
Додамо, у листопаді Печерський районний суд міста Києва ухвалив рішення арештувати колишнього співвласника "Приватбанку" Геннадія Боголюбова, який у червні 2024 року виїхав з України за підробленими документами.
Пресслужба бізнесмена повідомила, що адвокати заявляли клопотання про долучення Боголюбова до участі у справі в режимі відеоконференції, що передбачено законодавством України, але цього не було зроблено.
"Зокрема, відеоконференції практикуються і в Печерському районному суді в рамках інших проваджень. Однак, у цій справі в задоволенні таких клопотань було відмовлено без пояснення підстав", – йдеться в повідомленні.
На думку Боголюбова, є зацікавлені у його затриманні та довгостроковому триманні під вартою. Також він додає, що звинувачення щодо незаконного перетину ним кордону є "хибними", та стверджує, що "не мав жодних підстав для заборони виїзду з України".
Раніше ДБР оголосило Боголюбова у розшук за обвинуваченням у незаконному виїзді з України за паспортом іншої особи. Він залишив Україну в ніч на 24 червня поїздом "Київ – Хельм". Причиною втечі називали те, що Бюро економічної безпеки України готувало йому підозру в справі ПриватБанку.