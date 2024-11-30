Боголюбова оголошено у міжнародний розшук

Українського бізнесмена і президента Дніпровської єврейської громади Геннадія Боголюбова оголошено в міжнародний розшук на підставі постанови слідчого Офісу Генерального прокурора

Стратегії зростання від ПриватБанку, Atmosfera, ALVIVA GROUP, Bunny Academy та понад 90 лідерів галузі. Київ, 12 грудня, офлайн Забронювати участь

Про це повідомив Офіс Генпрокурора у відповіді на запит, опублікований порталом "Доступ до правди", пише Комерсант український.

Боголюбова підозрюють у злочинах за статтями 357, 27, 332 Кримінального кодексу України. Офіс генпрокурора готується скерувати запит до компетентних органів іноземних держав на його видачу Україні.

"Матеріали досудового розслідування за підозрою Б. у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. З ст. 357, ч. З ст. 27, ч. 2 ст. 332 Кримінального кодексу України, виділені у кримінальне провадження No 62024000000001046 постановою прокурора від 22.11.2024 з матеріалів досудового розслідування кримінального провадження No 62022000000000619 від 17.08.2022.

Постановою слідчого від 10.07.2024 підозрюваного Б. оголошено у міжнародний розшук. На даний час вирішується питання про підготовку та скерування до компетентних органів іноземних держав запиту щодо видачі особи (екстрадиції) Б", - повідомили в ОГП.

Реакція Боголюбова на рішення суду щодо арешту

Додамо, у листопаді Печерський районний суд міста Києва ухвалив рішення арештувати колишнього співвласника "Приватбанку" Геннадія Боголюбова, який у червні 2024 року виїхав з України за підробленими документами.

Пресслужба бізнесмена повідомила, що адвокати заявляли клопотання про долучення Боголюбова до участі у справі в режимі відеоконференції, що передбачено законодавством України, але цього не було зроблено.

"Зокрема, відеоконференції практикуються і в Печерському районному суді в рамках інших проваджень. Однак, у цій справі в задоволенні таких клопотань було відмовлено без пояснення підстав", – йдеться в повідомленні.

На думку Боголюбова, є зацікавлені у його затриманні та довгостроковому триманні під вартою. Також він додає, що звинувачення щодо незаконного перетину ним кордону є "хибними", та стверджує, що "не мав жодних підстав для заборони виїзду з України".

Раніше ДБР оголосило Боголюбова у розшук за обвинуваченням у незаконному виїзді з України за паспортом іншої особи. Він залишив Україну в ніч на 24 червня поїздом "Київ – Хельм". Причиною втечі називали те, що Бюро економічної безпеки України готувало йому підозру в справі ПриватБанку.