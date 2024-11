СБУ взяла в роботу дані про сплату податків компаніями Боголюбова в Росії – ЗМІ

Російська компанія "Петрус", яку контролюють офшори українського бізнесмена Геннадія Боголюбова, у 2023 році сплатила до бюджету РФ 1,5 мільярда рублів податків. У Службі безпеки України відреагували на цю інформацію, запевнивши, що "ці дані враховані у ході здійснення службової діяльності", пише ZN.ua.

Видання зазначає, що згідно з даними російських відкритих реєстрів Боголюбов, якому Державне бюро розслідувань заочно повідомило підозру, через мережу офшорних компаній володіє полімерним бізнесом, що й зараз працює в Росії та платить до бюджету країни-агресорки мільярдні податки. У 2023 році "Петрус" отримав майже 28 млрд рублів чистої виручки.

"Інформуємо, що викладену інформацію враховано відповідними підрозділами Служби безпеки України в ході здійснення службової діяльності та у разі виникнення передбачених законодавством підстав буде вжито вичерпних заходів реагування", - повідомляється на порталі "Доступ до правди".

Під час аналізу даних з відкритих російських та офшорних реєстрів видання з'ясувало, що петербурзька компанія "Петрус", що є філією виробничої фірми "Ретал" та випускає полімерні ковпачки та іншу продукцію, афілійована з Боголюбовим.

Водночас "Ретал" прямо пов’язана з групою "Приват", де Боголюбов є одним з головних її співзасновників та основним контролером. Зокрема, "Реталом" володіє кіпрський офшор "Ретал Індастріз Лімітед". Його президентом є партнер Ігоря Коломойського – бізнесмен із Дніпра Анатолій Мартинов, якому належать також холдинги "Оптімусагро Трейд" і "Щедро", що мають прямий зв'язок із групою "Приват". Петербурзька філія "Ретала" до квітня 2021 року належала ТОВ "Пет.Рус", якою володів офшор Мартинова.

Згодом, як свідчать дані російських реєстрів, філію реорганізували, і права на неї перейшли до АТ "Петрус". Воно пов'язане з кіпрським офшором, що має схожу назву "Пет.Рус Пластик Холдінгс ЛТД" (Pet.Rus Plastic Holdings Ltd). У реєстрі офшорних компаній b2bhint.com зазначено, що директором цієї компанії є Маріанна Гіаннаку, яка є керівницею ще кількох підприємств, пов'язаних з Боголюбовим: Advores Holding Ltd, Optimusagro Holding Ltd (підприємству належить Запорізький олійноекстракційний завод), Mervinox Holding Ltd і Sunaltezza Consulting Ltd. Остання фірма зареєстрована за тією ж самою адресою, що й колишній власник петербурзької філії "Ретал", а ще одна кіпрська компанія - Ovaro Holding Limited - розташовується по сусідству і належить Олександру Ярославському. Водночас офшор Mervinox Holding Ltd фігурує у ланцюгу фірм, за якими ховається 5-зірковий готель Radisson Blu Resort & Spa Боголюбова у Хорватії.

Своєю чергою Боголюбов спробував спростувати свою причетність до полімерного бізнесу в Росії, заявивши, що його зв'язок з офшорною Pet.Rus Plastic Holdings Ltd через менеджерів, що керують його інші кіпрські компанії нібито випадковий збіг. Він наполягає, що одні й ті самі сервісні провайдери на Кіпрі можуть обслуговувати абсолютно різні компанії.

"Водночас із полімерним бізнесом у Росії компанії Боголюбова пов'язує не лише Pet.Rus Plastic Holdings Ltd, але й секретар ТОВ "Пет.Рус" Ліана Марагу. Вона паралельно працює на тій самій посаді в Larva Investments Limited, що зареєстрована там, де і "Пет.Рус". Крім цього, Марагу виконує обов'язки секретаря в компаніях Viskona Investments Ltd і Derinoe Holding Ltd, які належать групі "Приват", – пише видання.

Нагадаємо, раніше ДБР оголосило Боголюбова у розшук за обвинуваченням у незаконному виїзді з України за паспортом іншої особи. Він залишив Україну в ніч на 24 червня поїздом "Київ – Хельм". Причиною втечі називали те, що Бюро економічної безпеки України готувало йому підозру в справі ПриватБанку. У листопаді Печерський райсуд міста Києва заочно арештував Боголюбова. Водночас його адвокати заявили, що пропонували долучити бізнесмена в режимі відеоконференції, однак їм відмовили.