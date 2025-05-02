Трамп пропонує наступного року скоротити бюджет США на 163 млрд доларів

Адміністрація президента США Дональда Трампа 2 травня запропонувала скоротити федеральні витрати на 163 мільярди доларів наступного року, що дозволить виключити понад п'яту частину невійськових витрат, за винятком обов'язкових програм пільг.

Про це пише Reuters.

У запропонованованому бюджеті витрати на оборону збільшаться на 13%, а витрати на внутрішню безпеку майже на 65% порівняно із затвердженими рівнями 2025 року. Необоронні дискреційні витрати буде скорочено на 23% до найнижчого рівня з 2017 року.

Бюджет також передбачає додаткові 500 мільйонів доларів дискреційних витрат на зміцнення безпеки кордонів та підтримку зусиль Трампа з проведення масових депортацій, а також 766 мільйонів доларів на закупівлю технологій забезпечення безпеки кордонів та фінансування утримання 22 000 співробітників прикордонної служби та найму додаткових працівників митниці.

Цей бюджет стане першим у другій каденції Трампа на посту президента. Як вважають журналісти, він покликаний виконати передвиборчі обіцянки 47 президента США щодо збільшення видатків на збройні сили та безпеку кордонів, одночасно скоротивши федеральну бюрократію.

"У цей критичний момент нам потрібен історичний бюджет — такий, який покладе край фінансуванню нашого занепаду, поставить американців на перше місце і забезпечить безпрецедентну підтримку нашої армії та внутрішньої безпеки", - заявив директор Адміністративно-бюджетного управління Расс Воут.

В даний час федеральний уряд має борг, що зростає, у розмірі 36 трильйонів доларів, і деякі фінансові експерти побоюються скорочення податків.

Щорічний бюджетний запит Білого дому включає економічні прогнози, а також докладні пропозиції щодо того, скільки грошей має витратити кожна урядова установа у фінансовому році, що починається 1 жовтня. За даними Бюджетного управління Конгресу, витрати у 2024 фінансовому році становили 6,8 трлн доларів.

Нагадаємо, у Сполучених Штатах планують провести масштабний військовий парад до 250-річчя армії США в 79-й день народження американського президента Дональда Трампа.