На день народження Трампа у США планують провести військовий парад: скільки витратять

У Сполучених Штатах планують провести масштабний військовий парад до 250-річчя армії США в 79-й день народження американського президента Дональда Трампа.

Про це пише Associated Press.

Що відомо про парад

Парад планують провести 14 червня у Вашингтоні, на Національній алеї. Захід стане частиною урочистостей до 250-річчя армії США. Трамп давно хотів провести масштабний військовий парад, а річниця армії якраз збігається з 79-м днем ​​народження президента США.

За попереднім планом, до участі у параді планують залучити понад 6600 солдатів, щонайменше 150 транспортних засобів, 50 гелікоптерів, сім оркестрів і, ймовірно, кілька тисяч цивільних.

Рішення про його проведення перебуває на стадії обговорення.

Скільки витратять

Видання пише, що наразі не прорахована вартість проведення заходу, однак витрати можуть сягнути десятків мільйонів доларів.

Вони включатимуть перевезення військової техніки, обладнання, літаків і солдатів з усієї країни до Вашингтона, а також забезпечення харчуванням і житлом для тисяч військовослужбовців.

У четвер увечері в своєму пості в Truth Social, в якій не згадувалися плани на 14 червня, Трамп написав: "Ми знову почнемо святкувати наші перемоги!". Він заявив, що відтепер 8 травня в Америці відзначатимуть День перемоги США у Другій світовій війні, а 11 листопада — День перемоги у Першій світовій війні.

Зазначимо, що на міжнародному рівні 8 травня визнано Днем пам'яті та примирення, який присвятили пам'яті жертв Другої світової війни. День пам’яті було затверджено Резолюцією ООН у листопаді 2004 року.

Культ Трампа

У Конгресі США розробляють законопроєкт, яким пропонується зобразити портрет чинного президента США Дональда Трампа на новій купюрі у $250.

Також конгресмени пропонують зробити день народження Трампа федеральним святом. Конгресмен Клаудія Тенні сказала, що вона представила закон про об’єднання існуючого щорічного святкування Дня прапора з днем ​​народження президента для нового спільного свята, яке відзначатиметься 14 червня

Також республіканка Анна Пауліна Луна висунула законопроєкт, яким пропонує висікти обличчя президента США Дональда Трампа в горі Рашмор - національному меморіалі, де висічені голови президентів Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Теодора Рузвельта й Авраама Лінкольна.